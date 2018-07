Lavoro | Daverio | dl Dignità riforma che guarda al passato

meteoweb.eu

: Decreto dignità e le perplessità dell'Avvocato Fabrizio Daverio sulla reintroduzione della “causale” nel lavoro a t… - fidestnews1 : Decreto dignità e le perplessità dell'Avvocato Fabrizio Daverio sulla reintroduzione della “causale” nel lavoro a t… - con_viverefest : Con-vivere presenta l'edizione numero XIII dedicata al Lavoro. Aldo Schiavone, Gad Lerner, Paola Cortellesi, Philip… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Milano, 6 lug. (AdnKronos) – “L’intervento sula termine è un errore e la strada scelta per ridurre il precariato non è quella corretta. Si sta facendo decisamente un passo indietro, con unacheale non al futuro”. Lo afferma commentando il dll’avvocato Fabrizio, socio fondatore dello Studio legale& Florio, specializzato nel Diritto dele nel Diritto della Previdenza Sociale. A suo avviso, i motivi sono principalmente tre: “innanzitutto le ‘causali’ pretendono di definire le casistiche, ma ogni caso aziendale fa storia a sé, in quanto le ragioni per apporre il termine possono essere le più varie e diverse”. “In secondo luogo – aggiunge il giuslavorista – in tutti i periodi in cui sono state in vigore le ‘causali’ sono sempre sorte liti ...