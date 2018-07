Lavoro : Boccia - comprendiamo fini dl Dignità ma strumenti sbagliati : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Noi comprendiamo i fini del decreto Dignità: evitare le delocalizzazioni selvagge e ridurre le dimensioni della precarietà. Critichiamo gli strumenti che sono stati individuati”. A sottolinearlo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in un’intervista a ‘La Repubblica’. Non c’è “nessuna marcia indietro”, puntualizza Boccia nel giudizio espresso dalle ...

Dl dignità : Conte : 'Precariato non può essere unica misura Lavoro'. Ma Confindustria lo boccia : ... - ha puntualizzato il vicepremier -anzi adotteremo anche misure per favorire la crescita economica, vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale ma vogliamo contrastare le ...

Pensioni - Boccia al Governo : ‘Non sono una priorità - prima Lavoro ai giovani’ : La riforma delle Pensioni non può essere la priorita' del Governo, bisogna pensare prima di tutto a creare nuove opportunita' di lavoro per i giovani. E’ questo, in sintesi, il messaggio mandato al Governo Conte dal leader di Confindustria Vincenzo Boccia. sono una questione – ha detto Boccia parlando di Pensioni a margine dell’assemblea dell'Unione industriale di Torino - ma non possono essere la questione prioritaria del Paese [VIDEO]. ...

Boccia : chiusure domenicali? Creare Lavoro tutti i giorni : L'Aquila, 21 giu. , askanews, La vera sfida del paese 'è il lavoro'. 'Dobbiamo Creare più lavoro e più occupazione ogni giorno della settimana'. Questa l'opinione del presidente di Confindustria, ...

Papa Francesco boccia l'idea del reddito di cittadinanza : 'Serve Lavoro per tutti e non forme di assistenzialismo' : Città del Vaticano - A Papa Francesco il reddito di cittadinanza - cavallo di battaglia dei Cinquestelle - non piace proprio. Lo aveva già ribadito a Genova, durante la sua visita due anni fa , 'L'...

Boccia : da Mattarella Lavoro egregio : 11.54 Il Presidente Mattarella "sta svolgendo egregiamente il suo ruolo nella logica istituzionale". Così il presidente di Confndustria, Boccia,a margine dell'assemblea degli industriali varesini. "Non entriamo nel merito delle scelte, non vogliamo aprire fronti per essere di parte, dall'una e dall'altra, noi non siamo né partisan né bipartisan", ha aggiunto Boccia, secondo cui l'ipotesi di uscita dall'euro è "assurda e inconcepibile, sarebbe ...