“Lavoratori in somministrazione soddisfatti” : Roma, 6 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Lavoratori in somministrazione contenti, con un grado di soddisfazione al di sopra della media rispetti ad altre tipologie di lavoratori, nei rapporti con il proprio datore. E’ quanto emerge dal “Secondo rapporto sul Benessere e sulla qualità lavorativa dei lavoratori in somministrazione”, curato dall’Osservatorio Nazionale di Ebitemp e Formatemp e presentato questa mattina ...