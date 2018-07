L' Austria del superlavoro vola a 60 ore settimanali E la Corea stakanov taglia

F1 - Hamilton convinto del suo potenziale nonostante la figuraccia in Austria : “siamo il team più forte” : Lewis Hamilton dice la sua in conferenza stampa pre weekend di Silverstone, il pilota inglese torna a casa per il Gp d’Inghilterra La consueta conferenza stampa che anticipa il weekend di prove, qualifiche e gare, è andata in scena con tre piloti protagonisti (per un motivo o per un altro) della precedente gara del campionato di Formula Uno. Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno detto la loro dopo la prestazione al ...

F1 - Chris Horner punge la Mercedes : “l’ammissione dell’errore in Austria? Decisione bizzarra perché…” : Il team principal ha analizzato quanto accaduto in casa Mercedes in Austria, esprimendo il proprio parere sulla vicenda Un comportamento discutibile, un’ammissione di colpa che divide. Se in casa Mercedes hanno apprezzato il fatto che il capo degli strateghi abbia ammesso il proprio errore, Chris Horner non è dello stesso avviso. © Photo4 / LaPresse Secondo il team principal della Red Bull la questione si sarebbe dovuta risolvere ...

F1 - dopo l’Austria si vola in Gran Bretagna : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara del Gp di Silverstone : Terzo week-end consecutivo di Formula 1, il circus si sposta a Silverstone per il decimo appuntamento in calendario Non c’è tempo per distrarsi, la Formula 1 infatti regala il decimo appuntamento del Mondiale 2018 che si svolgerà sul circuito di Silverstone. Un’occasione da non perdere per la Mercedes che, sulla propria pista di casa, proverà a riscattare il doppio passo falso arrivato in Austria, dove le due Frecce ...

Formula1 GP Austria. Tutte le domande e le risposte della gara del Red Bull Ring : Errore che ha costretto il quattro volte campione del mondo a spingere per cercare di rimontare posizioni creando grossi problemi agli pneumatici che sono andati piuttosto velocemente in crisi. I 50 ...

Formula 1 Austria : Mercedes perde la sfida delle gomme e dell'affidabilità : Peggio di Barcellona 2016, perché lì, lo scontro, era un affare tutto dei piloti. Responsabilità di Hamilton e Rosberg. Toto Wolff dopo il GP d'Austria deve digerire un doppio ritiro molto più amaro, ...

F1 - GP Austria - rivivi il trionfo di Max Verstappen e i momenti più belli della gara al Red Bull Ring [VIDEO] : Il week-end nero della Scuderia campione del mondo è stato completato dal ritiro inaspettato di Valtteri Bottas per una noia idraulica. Da sottolineare, inoltre, il quarto e quinto posto delle Haas ...

Formula 1 - Fast&Curious : tutti i numeri del GP d'Austria : La meravigliosa sfida tra i due 4 volte campioni del mondo continua. Restando in casa Ferrari, o meglio Ferrari Driver Academy, da evidenziare nuovamente la prestazione del giovane Leclerc con l'...

Formula 1 - highlights del GP d'Austria e classifiche : ... infatti, permette al pilota tedesco di recuperare la testa della classifica piloti con 146 punti contro i 145 del britannico campione del mondo. Al Red Bull Ring di Zeltweg, quarto e quinto posto ...

F1 - GP d'Austria 2018 : la gara delle sorprese e il gran premio visto dalla pista : E' una Mercedes sotto pressione e lo dimostra il fatto che per un errore di strategia il campione del mondo da leader della corsa " dopo il primo stop " si era persino ritrovato quarto a sandwich tra ...

F1 - GP Austria 2018 : Ferrari - una tattica perfetta! Prima la virtual safety-car - poi l’ottima gestione delle gomme Pirelli : Ha chiuso “solo” sul podio, ma la vera vincitrice del GP d’Austria è la Ferrari. Anche i tifosi più ottimisti non potevano immaginare alla vigilia una gara così. Perfetta. È mancata solo la vittoria, come ciliegina di una torta su cui ora c’è scritto leadership piloti e costruttori. In sede di presentazione l’avevamo detto: oggi serviva limitare gli errori e serviva, soprattutto, una risposta dal team, che la sua ...

F1 Austria : Arrivabene orgoglioso delle Ferrari : E dico, lasciate divertire Leclerc e lasciate guidare Kimi, che è un campione del mondo. Ordini di scuderia? Oggi avevamo deciso di lasciarli guidare, entrambi hanno lottato tutta la gara '. TUTTO ...

F1 - GP Austria : Mercedes - il doppio fallimento delle scelte estreme : Il campione del mondo arriva alla frenata più veloce degli altri, stacca al limite e riesce comunque a mettere bene la macchina in curva, anche in quelle più lente dove devi prima frenare e poi ...