Laura Pausini presenta il video di Nuevo e vince Factor X Spagna da giudice

In arrivo il nuovo singolo di Laura Pausini per il mercato latino : audio e testo di Nuevo da Hazte Sentir : Il nuovo singolo di Laura Pausini per il mercato spagnolo è finalmente ufficiale. Si tratta di Nuevo, che l'artista aveva già rilasciato nella versione con Simone e Simaria a qualche giorno dal rilascio della versione spagnola di Fatti Sentire, con la quale ha raggiunto tutto il mondo. Il brano fa parte di Hazte Sentir, resa spagnola del disco che ha rilasciato il 16 marzo scorso e con la quale ha raggiunto tutto il mondo. Nuevo sarà ...

Come partecipare alla finale di Factor X con Laura Pausini a Madrid il 5 luglio : Sei un fan accanito e vuoi scoprire Come partecipare alla finale di Factor X con Laura Pausini? Non ti resta che leggere le righe che seguono per provare a vincere un posto per l'atto conclusivo del programma al quale ha partecipato Come giudice. I posti sono disponibili unicamente per gli iscritti al Fan Club ufficiale dell'artista che abbiano l'iscrizione attiva al momento della richiesta. Gli ingressi sono distribuiti per l'orario che si ...

Laura Pausini look Versace per concerto a Cuba : classe e forma fisica perfetta : Laura Pausini ha scelto di vestire Versace per il suo concerto a Cuba. La prima volta a Cuba in 25 anni carriera, la star italiana famosa in tutto il mondo, ha realizzato uno dei suoi sogni nel cassetto. Eccellente esibizione la cantante emiliana è stata ospite speciale dei Gente de Zona, che hanno tenuto un concerto dinanzi a 250mila spettatori, e ...

Al via le prenotazioni per il soundcheck della data zero di Laura Pausini a Jesolo : i dettagli : Le prenotazioni per il soundcheck della data zero di Laura Pausini a Jesolo sono ufficialmente aperte. La partecipazione non è a numero chiuso ma è riservata ai soli iscritti al Fan Club dedicato all'artista, che nella giornata precedente si riunirà nella stessa location per il raduno annuale che nel 2017 si è tenuto a Rimini. Per partecipare, occorre che l'iscrizione al Fan Club sia attiva, oltre a essere in possesso del biglietto ...

Laura Pausini - emozioni uniche nella Ciudad Deportiva di Cuba : ... che prende il nome dall'ultimo album di inediti pubblicato in tutto il mondo e certificato platino dopo pochi giorni. 'Fatti sentire' contiene anche E.STA.A.TE, il nuovo singolo della Pausini che ha ...

Laura Pausini per la prima volta a Cuba : «La musica unisce» : C’è sempre una prima volta. La «più grande star italiana», dopo aver riempito teatri, stadi e palazzetti di mezzo mondo, è sbarcata a Cuba. Nella notte del 26 giugno, Laura Pausini ha realizzato il suo sogno: è salita sul palco de la Ciudad Deportiva de L’Avana, ospite speciale della band di «casa», i Gente de Zona, Randy e Alexander. https://www.instagram.com/p/BkLswUTlEez/?taken-by=gentedezona LEGGI ANCHELaura Pausini e Paolo ...

Bagno di folla per Laura Pausini a Cuba con Gente De Zona - Nadie Ha Dicho oltreoceano per 250000 persone : Laura Pausini a Cuba con Gente De Zona per la prima volta nella sua carriera. L'artista di Solarolo è sbarcata oltreoceano per partecipare al concerto del collettivo con il quale ha inciso una nuova versione di Nadie Ha Dicho e che ha rilasciato prima dell'approdo sul mercato di Fatti sentire, avvenuto in contemporanea in tutto il mondo. Si tratta della prima volta di Laura Pausini a Cuba, nella quale ha fatto parte di un concerto ...

Cos’è la dieta S.D.M. che ha fatto dimagrire Laura Pausini : In un solo anno Laura Pausini è riuscita a dimagrire ben 16 kg e oggi sfoggia un fisico mozzafiato grazie alla dieta S.D.M. L’acronimo sta per Società Dietetica Medica ed indica un’azienda che produce i prodotti alimentari che fanno parte della dieta (un po’ come accadeva con la Dukan). Il regime dimagrante è stato realizzato dal professor Blackburn dell’Università di Harvard e ha ricevuto moltissimi riconoscimenti, ...