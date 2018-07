L' App Store ha 10 anni | fu rivoluzione

L’ Apple Store di Macao è immerso in una foresta di bambù : L’estetica degli Apple Store è da sempre immediatamente riconoscibile: linee minimal, attenzione maniacale per i materiali e design arioso. Non è dunque da meno quello appena inaugurato a Macao, che si propone come una nuova oasi di pace nel cuore della movimentata città orientale. L’Apple Cotai Central, come potete vedere dalle foto della nostra gallery, sembra infatti sorgere nel bel mezzo di una foresta di bambù, come un cubo ...

10 anni di App Store : L’Italia è 10.a per numero di Download : L’App Store di Apple, il negozio delle App, compie 10 anni, ed in questa lunga vita, l’Italia è 10.a per numero di Download ma non per la spesa media Numeri da capogiro per l’App Store. Ed in classifica c’è anche l’Italia 10 anni fa faceva il suo debutto sui sistemi Apple, l’App Store, l’immenso negozio […]

Le risse frenetiche di Brawl Stars Approdano sul Play Store : Brawl Stars è un gioco di azione offerto da Supercell, i creatori di Clash of Clans e Clash Royale, in cui dovrete tuffarvi in frenetiche risse in modalità multigiocatore online. Si tratta di uno sparatutto tipo MOBA con grafica in stile cartoon e visuale dall'alto in cui due squadre di tre personaggi si affrontano nelle caotiche arene. L'articolo Le risse frenetiche di Brawl Stars approdano sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

L’instore tour di Emma Muscat per Moments - da Roma a Lucca a luglio : i primi Appuntamenti : Sono state annunciate le prime date dell'instore tour di Emma Muscat per l'album Moments, atteso con Warner Music per il prossimo 6 luglio. Proprio venerdì 6 luglio partirà anche l'instore tour promozionale, dalla città di Roma. Sarà la Discoteca Laziale ad accogliere Emma e i suoi fan alle ore 18.00 prima della tappa attesa alla Feltrinelli di Verona il 7 luglio alle ore 14.00. Lo stesso giorno, alle ore 17.00, Emma sarà a Brescia presso il ...

Un bug del Google Play Store impedisce agli sviluppatori di controllare le App a pagamento : Un nuovo bug manifestatosi nel Google Play Store dopo in un recente aggiornamento mette in seria difficoltà gli sviluppatori di applicazioni a pagamento L'articolo Un bug del Google Play Store impedisce agli sviluppatori di controllare le app a pagamento proviene da TuttoAndroid.

10 anni di App Store : l'Italia è nella top dieci per numero di download - ma non per la spesa - : Al di là di questo fattore, il report completo fornisce statistiche e curiosità del mondo delle app in App Store. Si scopre, ad esempio, che sono i giochi a rappresentare il business più importante ...

Una ruspa che schiaccia i migranti : è polemica sul gioco che Apple ha dovuto rimuovere dal suo App Store : I migranti rappresentano uno di quei temi di grande attualità che continuano a dividere la politica e l'opinione pubblica. La loro redistribuzione all'interno dei paesi dell'Unione Europa è diventato un estenuante dilemma, un rebus al quale gli stessi politici di Bruxelles hanno più volte ...

Il questore della Camera Edmondo Cirielli : “I profughi che scAppano dalla guerra sono disertori” : Per il questore della Camera e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, i migranti che scappano dalle guerre non sarebbero veri profughi ma disertori della Patria e pertanto finti migranti: "Non possiamo accogliere delinquenti stranieri. E finiamola con la storia della fuga dalla guerra. Gli immigrati che commettono reati sono solo dei delinquenti. E non scappano da nessun conflitto. Ma se anche fosse, per noi sarebbero ...

Le pagine del Play Store si arricchiscono di offerte su tanti giochi e App Android : Ci sono più di 40 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 12 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per affrontare al meglio il weekend? L'articolo Le pagine del Play Store si arricchiscono di offerte su tanti giochi e app Android proviene da TuttoAndroid.

Google aiuta gli utenti a trovare le migliori App e giochi sul Play Store : Google aiuta i propri utenti a trovare le migliori applicazioni e i migliori giochi sul Play Store, grazie a un nuovo algoritmo che premia la qualità. L'articolo Google aiuta gli utenti a trovare le migliori app e giochi sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Ruspadana - il gioco per schiacciare gli immigrati con la ruspa. Pioggia di segnalazioni su App Store : L'immigrazione e i problemi che ne derivano è un tema molto caldo, tanto che è stata ideata anche un app. Si chiama Ruspadana, si trova sull'App Store e consiste nel...

Crollano le installazioni di alcune App a causa di un nuovo algoritmo sul Google Play Store : Numerosi sviluppatori hanno notato un preoccupante crollo delle installazioni la scorsa settimana, quando Google ha introdotto un nuovo algoritmo nel Play Store. L'articolo Crollano le installazioni di alcune app a causa di un nuovo algoritmo sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google aggiunge i DRM alle App Android nel Play Store per aumentare la sicurezza : Il team di Google ha apportato una piccola modifica alle app del Play Store che potrebbe rivelarsi di grande aiuto per la sicurezza degli smartphone Android. L'articolo Google aggiunge i DRM alle app Android nel Play Store per aumentare la sicurezza proviene da TuttoAndroid.