L' Antico Porto ' for Kids' | al via i laboratori

Il whistleblowing sta funzionando. Lo dice il rapporto dell'Anticorruzione : Come funziona ItaliLeaks, la piattaforma di whistleblowing di Agi Il ministero dell'Economia Nell'ultimo anno anche al Mef sono state segnalate - sempre i base al monitoraggio fatto da Anac - 10 ...

Il whistleblowing sta funzionando. Lo dice il rapporto dell'Anticorruzione : Dal ministero dell'Economia alla Rai, nel 2017 sono stati molti i casi significativi di segnalazioni whistleblowing? all'interno delle amministrazioni italiane. È quanto emerso da un monitoraggio fatto dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) su 40 amministrazioni, facendo riferimento all'anno 2017. L'agenzia delle entrate Tra le più degne di nota - evidenzia l'Anac - ...

CINE&COMIC FEST II - Dal 4 all'8 luglio al Porto Antico di Genova : CINE&COMIC FEST fa parte della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo, l'appuntamento che da ormai vent'anni anima le serate dell'estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso ...

Settanta eventi per tutti i gusti - ecco tutti gli eventi dell'estate del Porto Antico fotogallery : Qui l'EstateSpettacolo è già iniziata, grazie al 20° Suq Festival , il colorato luogo di incontro di culture che fino a domenica 24 giugno prosegue tra appuntamenti e spettacoli. Solo pochi giorni ...

EstateSpettacolo al Porto Antico - tutti gli eventi dell'edizione numero 19 : Gli appuntamenti dell'EstateSpettacolo spazieranno dalla musica classica dell'Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo agli spettacoli presentati dal "Ridere d'agosto… ma anche prima", il Comedy Ring, ...

Una grande mostra sul rapporto tra Picasso e l'Antico arriva in autunno a Milano - a Palazzo Reale : 'Quando nel 1953', ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , 'Picasso scelse Milano e la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, in parte distrutta dalla guerra, per mostrare al mondo ...

The Jesus and Mary Chain in concerto al Porto Antico : 'oggi o fai un grande disco o svanisci' : I nostri spettacoli spesso sono degenerati, ma se dopo 30 anni abbiamo ancora un pubblico vuol dire che qualcosa di buono, in fondo, lo abbiamo fatto. Comunque non voglio essere un predicatore: le ...

Eventi - la Festa dello Sport sfonda quota 100 mila partecipanti. Grande partecipazione alla tre giorni del Porto Antico : Circa 110.000 presenze calcolate tra pubblico degli spettacoli, testimonial, atleti di gare e tornei, artisti vari, studenti e soprattutto i visitatori, genovesi e non, che hanno partecipato alla ...

La Festa dello Sport – Dal 18 al 20 maggio tantissime attività proposte da Uisp e Alce Nero presso il Porto Antico di Genova : Festa dello Sport al Porto Antico di Genova con gli azzurri di pallanuoto Gitto e Di Fulvio: da venerdi un week end a tutto ritmo proposto da Uisp e Alce Nero Uisp e Alce Nero, il “biologico” nella nutrizione e nello Sport, festeggerenno il loro compleanno in occasione della Festa dello Sport, la maniFestazione organizzata da Porto Antico in collaborazione con Uisp Genova e Stelle nello Sport. Da venerdì 18 a domenica 20 maggio 2018 l’area del ...

Genova - al Porto Antico torna la Festa dello Sport : Tommaso Castello , nazionale di Rugby, e Luisa Tesserin , azzurra nella scherma a Rio de Janeiro, e , freestyler, festeggeranno i vincitori del Concorso scolastico 'Il Bello dello Sport' , 55 ...

Festa dello Sport al Porto Antico dal 18 maggio : grande divertimento con 100 discipline : Il palco 'principale' è quello di Piazzale Mandraccio, con spettacoli di grande impatto; il palco 'coperto' è quello di Piazza delle Feste e sarà dedicato soprattutto alla danza, alla ginnastica, ...

Il Festival del Mare chiude a 5mila e 'prenota' il Porto Antico per il 2019 : Nei tre giorni del Festival si sono succeduti tavole rotonde, workshop, conferenze divulgative, laboratori didattici, mostre e spettacoli, per 'immergersi' in modo innovativo e coinvolgente, con ...

Genova : al Porto Antico c'è il Festival del Mare : Tra le 10 del mattino e le 11 di sera sono in programma tavole rotonde, workshop, conferenze divulgative, laboratori didattici, mostre e spettacoli, con momenti di riflessione, analisi e divulgazione ...

VELISTI DISPERSI NELL'ATLAntico/ Il Portogallo non dimentichi Ulisse e continui a cercarli : Aldo Revello e Antonio Voinea sono DISPERSI dal 2 maggio tra Azzorre e Portogallo. Lisbona vuole fermare le ricerche. La nave militare Alpino è in zona.