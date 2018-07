Lamborghini Urus | incredibile spettacolo al Goodwood Festival of Speed 2018 FOTO

Lamborghini Urus - Il giro di pista al Vairanoring - VIDEO : Quando i collaudatori si accingono a scrivere i loro resoconti dei test in pista , raramente si lasciando andare ai superlativi, abituati come sono ai g laterali e alle botte sui cordoli. Ma con la Urus , oltre il tempo finale di 1'16"331, c'è un'espressione che salta subito allocchio: il termine impossibile riferito all'impianto frenante. La decelerazione è stata così elevata che ci è voluto un secondo controllo agli strumenti per essere ...

Urus - il Suv con lanima Lamborghini : Quello che deve distinguere una "Lambo" è l'esperienza di guida al volante e noi, per verificare se Urus ci racconta del mondo di Sant'Agata Bolognese, l'abbiamo provata in diverse condizioni tranne, ...

Huansu Hyosow X-Series - il clone cinese da 15 mila euro della Lamborghini Urus – FOTO : D’accordo, la Cina delle quattro ruote avrà pure fatto passi da gigante, specie sull’auto elettrica. Ma evidentemente non ha perso il brutto vizio di copiare modelli già fatti, magari di case blasonate. Come nel caso del primo sport utility firmato Lamborghini, la Urus, di cui qui sopra proponiamo il clone made in China: si chiama Huansu Hyosow X-Series, e come potete vedere a livello estetico poco differenzia la copia ...