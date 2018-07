L' ambasciatore dell' Arabia Saudita al Viminale

Stelle e strisce gialloverdi. Parata di ministri (e non solo) alla festa dell'ambasciatore Usa : Roma. Villa Taverna. Non c'è Beppe Grillo che improvvisa un comizio, nel giorno dell'anniversario dell'Indipendenza americana, come quattro anni fa quando il Movimento 5 Stelle era all'opposizione. Ora è tutto cambiato. Arriva invece Luigi Di Maio, che entra nella residenza dell'ambasciatore in versione istituzionale scortato dallo staff. Tra un selfie e l'altro va dicendo: "Ci occuperemo anche di questo". Perché sono tanti ...

Juve-Ronaldo - 120 mln di stipendio "CR7 ambasciatore di FCA" Ecco i dettagli della trattativa : Cristiano Ronaldo sta trattando con la Juventus. Ormai non si sono più dubbi: quella che sembrava una voce di fantamercato si è trasformata in una vera e propria trattativa. Mission Impossibile? Segui su affaritaliani.it

Diritti umani : le dichiarazioni dell’ambasciatore USA Nikki Haley : La scuola è un’istituzione che non forma gli studenti solo dal punto di vista culturale, ma anche etico e morale. Se un alunno fosse solo un contenitore di tutto (o di una parte) dello scibile umano, sicuramente non sarebbe un individuo formato in maniera completa ed opportuna. I Diritti umani sono sicuramente alcuni tra i […] L'articolo Diritti umani: le dichiarazioni dell’ambasciatore USA Nikki Haley proviene da Scuolainforma.

La consigliera della Lega rifiuta la cena con l'ambasciatore francese : L'obiettivo era solidarizzare con il Paese scandinavo, bersagliato dagli strali degli integralisti islamici di mezzzo mondo dopo la pubblicazione, da parte di un giornale danese, di vignette ritenute ...

Si è svolta a Cagliari - venerdì 8 e sabato 9 giugno - la visita ufficiale dell'ambasciatore della Repubblica di Belarus in Italia. : Alle "Giornate della Scienza bielorussa in Sardegna" ha preso parte una qualificata delegazione dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Belarus che comprendeva fra gli altri l'accademico ...

Il vice presidente del Consiglio regionale Eugenio Lai ha incontrato l'ambasciatore della Repubblica Bielorussa in Italia Aleksandr Guryanov. : ... in visita ufficiale nell'Isola in occasione delle "Giornate della scienza Bielorussa in Sardegna". Nel corso dei colloqui, si è parlato, fra l'altro, delle numerose e qualificate iniziative di ...

Lombardia : Fontana incontra ambasciatore dell'Azerbaigian : Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato oggi l'ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada. Lo rende noto Palazzo Lombardia in una nota, spiegando che l'appuntamento, cui ha preso parte anche il sottosegretario con delega ai Ra

Lombardia : Fontana incontra ambasciatore dell’Azerbaigian : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato oggi l’ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada. Lo rende noto Palazzo Lombardia in una nota, spiegando che l’appuntamento, cui ha preso parte anche il sottosegretario con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, è stato utile per iniziare un primo confronto soprattutto per quanto attiene alle ...

Matteo Salvini - la Tunisia richiama l'ambasciatore in Italia : chiarimenti per la frase del ministro dell'Interno : 'Saremo ben contenti di organizzare un incontro nel più breve tempo possibile con il collega ministro dell'Interno tunisino per rafforzare e rinsaldare i rapporti sul fronte immigrazione'. Matteo ...

Una Vita Anticipazioni 1 giugno 2018 : Simon viene mandato al servizio dell'ambasciatore turco : Dopo aver scoperto di Liberto e Rosina, il colonnello decide di far seguire la figlia notte e giorno da Simon, che prima deve lavorare per l'ambasciatore.

Palermo. Visita dell’ambasciatore tunisino Moeza Sinaoui : Visita istituzionale a Palazzo della Aquile a Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto l’ambasciatore di Tunisia, S.E. Moeza Sinaoui.

Palermo. Visita dell’ambasciatore sudafricano Shirish Manaklal : Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto l’ambasciatore sudafricano. L’appuntamento si è tenuto presso la sede di rappresentanza di Villa Niscemi a

Una foto che infiamma. L'ambasciatore Usa con il poster di Gerusalemme - ma c'è il Tempio al posto della Moschea : Un fotomontaggio destinato a rinfocolare le polemiche e infiammare di nuovo gli animi in Palestina. A pochi giorni dal trasferimento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme, L'ambasciatore David Friedman ha nuovamente scatenato l'ira dei palestinesi quando è stato ripreso in un'istituzione di ebrei ortodossi mentre riceveva in dono una gigantografia di Gerusalemme dove con un fotomontaggio la Moschea al-Aqsa ed il Duomo della Roccia ...