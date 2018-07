L' ambasciatore dell’Arabia Saudita al Viminale

Blastingnews

(Di venerdì 6 luglio 2018) Faisal Bin Sattam Bin Abdulaziz Al Saud,dell’Arabiain Italia è stato ricevuto nel pomeriggio di ieri al, dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nel corso dell'incontro, il titolare delha sottolineato l'elemento di affidabilita' costituito dall'Arabia, anche in termini di stabilita', non solo nei rapporti cosiddetti bilaterali VIDEO. Soprattutto come attore nello scacchiere del Medio Oriente. Il viaggio in Medio Oriente In una nota pubblicata on line dal ministero dell'Interno al termine della visita, Salvini annuncia di voler rilanciare la collaborazione tra Italia e il Paese asiatico per la ripresa di un dialogo che sia costruttivo tanto in tema di sicurezza VIDEO quanto nei settori dell'economia, del commercio e della cultura. L'Italia è fra le prime dieci nazioni del mondo per importazioni nel Regno, mentre oltre ...