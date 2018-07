Lainer al Napoli? Il Salisburgo tiene duro e spunta l' alternativa

Cds Lainer vuole il Napoli. Contatto per Meunier e spunta il nome di Wagué : Per la trattativa col Salisburgo che riguarda Lainer c'è stata una frenata in quanto è stata chiesta una cifra molto più elevata ma stando a quanto riporta il Corriere dello Sport , il giocatore ...

Lainer va allo scontro : vuole solo il Napoli : Napoli - A mali estremi, estremi rimedi: perché nel calcio c'è un linguaggio comune corrente e le soluzioni, alla fine, s'inseguono battendo sentieri già noti. E così, non avendo alternative, Stefan ...

Calciomercato Napoli : Lainer o Hakimi - possibili obiettivi per la difesa : Il Napoli sembra avere le idee chiare per il ruolo di esterno destro in difesa. Con Christian Maggio sempre più in uscita (Verona e Benevento sarebbero sulle sue tracce), la società partenopea sarebbe vicinissima a Stefan Lainer, terzino destro in forza al Salisburgo. Il calciatore è stato richiesto espressamente dal nuovo tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti. Lainer d'accordo con la sua attuale società, in attesa di definire entro il fine ...

Calciomercato Napoli - Meret sempre più vicino. Ai dettagli la trattativa per Lainer : Il Napoli vuole chiudere l'affare Alex Meret. Dopo la partenza di Pepe Reina, gli azzurri stanno ancora cercando un primo portiere per la prossima stagione. Il giovane dell'Udinese - titolare nella ...

Mercato - ufficiale Cancelo alla Juve. Napoli vicinissimo a Lainer : ROMA - La settimana scorsa è stata quella dei centrocampisti, in questa è iniziata corsa al difensore. Juventus e Napoli si sono già mosse per sistemare le corsie, altri invece possono essere i ...

Inter - Politano si avvicina. Juventus - visite mediche per Cancelo. Lainer-Napoli : L'Inter ufficializza Nainggolan , accelera per Politano , senza trascurare Malcom e gli obiettivi a centrocampo: Dembélé e Carvalho. Ieri, il ds Ausilio ha fatto un nuovo punto di calciomercato e ...

Calciomercato Napoli - Lainer in dirittura d'arrivo : Anche in questo caso, come riporta il 'Corriere dello Sport, la trattativa è già molto avanzata e in via di definizione: il Napoli ha deciso di pagare i 30 milioni di euro chiesti dall'Udinese, bonus ...

Darmian al Napoli?/ La Juventus frena sul terzino dello United : è però ballottaggio con Lainer : Matteo Darmian al Napoli? Calciomercato: il terzino del Manchester United nel mirino azzurro, mentre la pista Juve si raffredda: c'è in ballottaggio Stefan Lainer.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:50:00 GMT)

Il Napoli punta - ancora - su Grassi : un'arma per l'acquisto di Lainer? : Cinquecentomila euro di controriscatto versati alla Spal. Così il Napoli ha riportato momentaneamente in azzurro Alberto Grassi, centrocampista che Giuntoli prese dall'Atalanta nel primo anno dell'era ...

Napoli - Lainer in pugno : affare da 12 milioni. Griezmann : 'Resto all'Atletico' : Dopo Simone Verdi , il Napoli potrebbe annunciare un altro acquisto: si tratta di Stefan Lainer, terzino destro del Salisburgo, classe '92. Scelto come riserva di Hysaj , il laterale è stato bloccato ...

Napoli - in arrivo l'austriaco Lainer : Il Napoli e il Salisburgo avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento di Stefan Lainer agli azzurri per 12 milioni di euro. E' quanto asserisce il quotidiano austriaco Salzburger Nachirichten che ...

