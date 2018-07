L' Aifa ritira medicinali a base valsartan fabbricati in Cina

Impurità potenzialmente cancerogena - l’ Aifa ritira alcuni lotti di valsartan : Stop a 748 lotti contaminati durante la produzione in Cina. Il principio attivo è utilizzato per trattare l’ipertensione arteriosa e l’insufficienza cardiaca

Aifa ritira diversi farmaci con Valsartan : elenco lotti/ Impurità forse cancerogene - i consigli per i medici : Aifa , ritira ti lotti farmaci con Valsartan : cancerogeni? Il principio attivo prodotto in Cina presenta delle Impurità e l'agenzia del farmaco ha preferito ritira re dal mercato prodotti(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Impurità potenzialmente cancerogena - l’ Aifa ritira farmaci a base di valsartan : Stop a 748 lotti contaminati durante la produzione in Cina. Il principio attivo è utilizzato per trattare l’ipertensione arteriosa e l’insufficienza cardiaca

L'Aifa ritira farmaci per l'ipertensione con il valsartan : sono contaminati con sostanze forse cancerogene : L'Aifa ha ritirato diversi lotti di farmaci per la pressione, a causa della presenza di Ndma, una sostanza classificata come probabilmente cancerogena