L’Aifa ritira farmaci per l’ipertensione con il valsartan : sono contaminati con sostanze forse cancerogene : Come misura precauzionale, l’Agenzia italiana del farmaco ha disposto l’immediato ritiro di oltre 700 lotti di farmaci per l’ipertensione e l’insufficienza cardiaca, contenenti il principio attivo valsartan. La motivazione sarebbe in un difetto di qualità: i farmaci, infatti, sono stati ritirati dalle farmacie a causa di alcune impurità durante la loro produzione nello stabilimento della Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, ...