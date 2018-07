La versione Xbox One di PlayerUnknown' s Battlegrounds in sconto al 50%

Spuntano in rete numerosi dettagli su una nuova versione del Controller Elite di Xbox One : L'Elite Controller di Xbox One è ormai sul mercato da alcuni anni, riscontrando il favore di tantissimi giocatori che lo hanno scelto per le sessioni di gioco più impegnative e competitive su console e PC. In molti si aspettano che Microsoft possa lanciare una nuova versione della celebre periferica e l'operazione potrebbe anche avere senso dal punto di vista commerciale, considerando appunto l'età del Controller e la sua popolarità tra gli ...

Avvistata una versione Xbox One di Final Fantasy 7 Remake : La fuga di notizie di poche settimane fa, dove Walmart Canada ha finito per svelare una grande quantità di giochi sul suo sito web, prima di eliminarli, aveva un fondo di verità, soprattutto dopo la conferma ufficiale di RAGE 2.Ma, vedendo bene la lista di giochi, era presente nell'elenco la versione Xbox One di Final Fantasy 7 Remake, il che suona un po' strano, dal momento che il gioco è stato annunciato come esclusiva temporanea PS4, questo ...

State of Decay 2 : la versione per Xbox One X è più bella di quella per S ma il frame-rate è più basso - analisi comparativa : State of Decay 2, l'esclusiva per Xbox One e PC, unisce il setting dell'apocalisse zombie con una modalità cooperativa online fino a 4 giocatori in un concept davvero riuscito. La sopravvivenza è l'elemento più importante: sarete chiamati a esplorare un'area vasta e completamente aperta in cerca di armi e oggetti utili per conquistare zone sicure e trovare nuovi posti per far migrare la vostra comunità di sopravvissuti. Espande in tutte le ...

Xbox One : Microsoft presenta l’aggiornamento di giugno (versione 1806) : Dopo aver rilasciato pubblicamente l‘aggiornamento di maggio per Xbox One introducendo interessanti novità come il supporto ai 120HZ e l’editor video integrato nel menu guida, ecco che Microsoft annuncia il major update successivo. Con un post pubblicato su Xbox Wire, il blog ufficiale targato Xbox, Brad Rossetti ha svelato il nuovo aggiornamento di giugno che, come dice il nome stesso, dovrebbe arrivare al pubblico, salvo ovviamente ...

Atomic Heart è il nuovo sparatutto per PS4 - Xbox One e PC che ci catapulta in una versione alternativa dell'Unione Sovietica : Lo sviluppatore Mundfish, con base a Mosca, pubblicherà Atomic Heart, uno "sparatutto in prima persona" che catapulta i giocatori in una versione alternativa dell'Unione Sovietica.Come riporta Gematsu, l'fps è programmato in uscita nel corso dell'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC.Qui sotto potete dare uno sguardo al trailer che mette in evidenza un gameplay pieno d'azione e una storia elettrizzante che intratterrà i giocatori per tutta la ...