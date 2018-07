huffingtonpost

: La Traviata scopre le atmosfere della Dolce Vita - HuffPostItalia : La Traviata scopre le atmosfere della Dolce Vita -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Una dozzina di scooter di tutti i colori sfrecciano fra la folla che passeggia allegramente. Turisti e residenti si mescolano come in una festa di piazza, in un gioco continuo di accelerazioni e frenate. Dove siamo? In un film? Dietro le quinte di Cinecittà? E gli abiti colorati e frivoli? Sorpresa! Siamo davanti al gigantesco palcoscenico che il Teatro dell'Opera di Roma ricava ogni estate dalle monumentali rovine delle Terme di Caracalla. In scena, La.Un nuovo allestimento (si replica fino al 20 luglio), firmato dal regista Lorenzo Mariani, che offre una nuova interpretazionecelebre opera di Giuseppe Verdi. L'insieme di scene e costumi e i movimenti coreografici molto allusivi trasportano infatti lo spettacolo dagli anniBelle Epoque alledei Cinquanta-Sessanta, con grande suggestione. Un'operazione di spostamento di epoca che Mariani aveva ...