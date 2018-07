La sneaker di Gucci ispirata al logo di Sega

gqitalia

(Di venerdì 6 luglio 2018) Un tuffo negli anni ’80, nel meraviglioso mondo delle console a 8 e a 16 bit, nelle avventure di quel riccio dal nome Sonic con cui tutti quanti abbiamo giocato per ore e ore. È un omaggio aquello che Alessandro Michele ha voluto proporre con la sua nuova versione dellaRhyton: unadelle meraviglie che fa sognare a occhi aperti i nostalgici dei videogiochi di un tempo. Leggi anche: Les ispirate ai video games Pelle nera di altissima qualità, cuciture varie e sinuose, suola in gomma a contrasto. Ma soprattutto il marchioriproposto lateralmente come lo storicodi, che rende queste scarpe un meraviglioso punto di incontro tra due mondi solitamente molto distanti tra loro. LeRhyton in questione sono disponibili sul portale del marchio toscano a un prezzo di 750 euro.