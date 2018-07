La sinistra in crisi inventa per Hitler un nuovo lavoro

ilgiornale

(Di venerdì 6 luglio 2018) Debora Serracchiani, deputata del Partito democratico, ha commentato il raduno leghista di Pontida con parole che evocano i grandi raduni nazisti: "Pontida non è ancora Norimberga ma può diventarlo, se la Lega prosegue sul crinale del nazionalismo". Del resto, Matteo Salvini, secondo Furio Colombo, è "l'Eichmann italiano". Tornando un po' indietro, Silvio Berlusconi è stato paragonato ad Adolfda Umberto Eco: "Berlusconi come Mubarak e Gheddafi? No, intellettualmente parlando il paragone potrebbe essere fatto con: anche lui giunse al potere con libere elezioni". Il cuoco Gianfranco Vissani ha accusato Matteo Renzi di "essere peggio di" per avere raso al suolo la. Berlusconi, parlando a Porzus, ha riferito questo giudizio sui 5 stelle: "Mi hanno risposto (i cittadini, ndr) che si sentono come gli ebrei al primo apparire di". Anche il quotidiano ...