La seconda stagione delle serie Netflix dedicata a Castlevania ha una data di uscita

Westworld : la seconda stagione è finita - e stavolta ci abbiamo capito qualcosa : Con un ultimo episodio dalla durata maggiore, Westworld ha chiuso la seconda stagione tirando le fila di tutto e lasciando solo alla scena dopo i titoli di coda la creazione di qualche nuovo mistero per la terza. Questo perché la serie ha concluso un’intera linea narrativa e, molto probabilmente, dall’anno prossimo abbandonerà il parco o quantomeno ambienterà le sue storie molto meno lì. Sembra insomma che Westworld non voglia fare uno degli ...

La strada di casa 2 su Rai1 - torna la serie tv con Alessio Boni : casting in corso per la seconda stagione : L'arrivo de La strada di casa 2 su Rai1 non è stato ancora annunciato, ma con tutta probabilità la seconda stagione della serie con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere troverà spazio nel palinsesto primaverile dell'ammiraglia Rai, visto che le riprese inizieranno ad agosto a Torino e dintorni. Si tratta della fiction che la casanova Multimedia di Luca Barbareschi produce per Rai Fiction, con la regia di Riccardo Donna. La prima ...

Ora o Mai Più 2 - la seconda stagione ci sarà? Intanto la prima la vince LISA : Ora o Mai Più avrà una seconda stagione? Tutto fa supporre di sì! Il talent che ha portato alla ribalta delle vecchie glorie della musica italiana ha ottenuto un successo clamoroso in termini di share e di gradimento. Pensate che la prima puntata ha registrato uno share pari al 25% e di questi tempi con l’offerta che offre sempre più canali a tema nel DDT e le pay tv, sono numeri davvero eccellenti. Ora o mai Più 2, ci sarà una seconda ...

Ora o mai più - ci sarà la seconda stagione?/ Ecco perché rivedremo il format delle meteore musicali : Ora o mai più, ci sarà la seconda stagione del programma musicale di Rai1? Ecco perché rivedremo il format delle meteore nella primavera 2019, vi sveliamo le tante probabilità...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:07:00 GMT)

Perché la seconda stagione di Glow è una delle migliori di sempre : Se la prima aveva destato una vivace curiosità, la seconda stagione di Glow è qualcosa di davvero sorprendente ed eccezionale. Non capita spesso, infatti, che uno spunto narrativo di per sé esile (una serie su uno show tv di wrestling femminile) condito da un’estetica ormai ridondante (il glamour degli anni Ottanta) diventi il pretesto per una storia profonda e ricca di sfaccettature come questa. In particolare i nuovi episodi, disponibili ...

11 cose sul finale della seconda stagione di “Westworld” : È durato un'ora e mezza ed è stato tutto molto "Westworld": curiosità, teorie, domande e risposte, in attesa della terza stagione The post 11 cose sul finale della seconda stagione di “Westworld” appeared first on Il Post.

Lewis Hamilton - GP Francia 2018 : “Sarà difficile superare la Ferrari ma saremo più forti nella seconda parte di stagione” : “Abbiamo avuto molti alti e bassi nelle prime sette gare. Una volta siamo andati bene, altre volte non tanto. Questo deve finire: ho bisogno di fare belle gare ogni fine settimana per capire l’auto“. Lewis Hamilton è stato chiaro alla vigilia del GP di Francia: la Mercedes deve darsi una scossa se vuole mantenere lo status di vettura da battere in F1. Il campione del Mondo in carica, però, non perde la fiducia e promette: ...

Sacrificio d’amore - dal venti giugno la seconda stagione su Canale 5 : Canale 5 tramsette a partire dal 20 giugno i nuovi episodi di Sacrificio d’amore, la fiction in costume ambientata a Carrara nel 1913 e prodotta da EndemolShine Italy per Mediaset

Luke Cage - la seconda stagione è dominata dalla vulnerabilità : Da venerdì 22 giugno torna su Netflix uno dei personaggi rivelazione dell’ondata supereroistica degli ultimi anni: dopo la sua introduzione nella prima stagione di Jessica Jones, i primi episodi a lui dedicati e la partecipazione nel collettivo The Defenders, Luke Cage si è meritato una sua seconda stagione. Nei nuovi tredici episodi l’eroe afroamericano dalla pelle indistruttibile torna a fare i conti con i limiti delle sue abilità ...

Sacrificio d’Amore riprende con la seconda stagione ‘fake’ : Sacrificio d'Amore Canale 5 ci riprova. Interrotta ad inizio anno per bassi ascolti, Sacrificio d’Amore riprende, da stasera in prima serata, nel meno ambizioso periodo estivo. Si tratta di nuovi episodi che, per una mera strategia di comunicazione, ufficialmente rappresentano la seconda stagione (ma in realtà fanno parte del lungo primo ciclo). Ad arricchire il cast della fiction in costume, ambientata a Carrara nel 1913 e prodotta ...

