La scarcerazione di Dell' Utri e l' accordo tra Ue e Giappone Le notizie del giorno | in

Marcello Dell'Utri verso la scarcerazione : differita la pena : Il Tribunale di Sorveglianza, accogliendo la richiesta dei legali, ha disposto il differimento della pena per l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, detenuto per scontare una condanna definita a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Il provvedimento sarebbe stato adottato per i problemi di salute di cui soffre Dell'Utri.

Stadio della Roma - Luca Parnasi resta in carcere. Gip nega la scarcerazione : resta in carcere Luca Parnasi, il costruttore arrestato nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dai difensori dopo l’interrogatorio, durato circa 11 ore, durante il quale l’imprenditore avrebbe fatto ammissioni sulle dazioni di danaro ai partiti. La Procura aveva dato parere favorevole alla concessione dei domiciliari. La decisione del ...

Omicidio Luca Toscano a Sessa Aurunca - bufala e precisazioni sulla scarcerazione dell’immigrato : Si discute moltissimo in queste ore dell'Omicidio Luca Toscano a Sessa Aurunca. Il 77enne è stato letteralmente finito a mani nude da un immigrato, tale Charles Opoku Kwasi, nato nel Ghana 31 anni fa, che a quanto pare viveva in Italia senza una fissa dimora e privo un permesso in Italia da almeno quattro anni. Nello specifico, sta prendendo piede una bufala mista a disinformazione sull'accaduto, in quanto il ragazzo era stato arrestato nella ...

Stadio della Roma - restano in carcere i manager di Euronova. Tribunale Riesame respige istanze di scarcerazione : No alla libertà. Il Tribunale del Riesame ha respinto le istanze di scarcerazione presentate dai difensori dei quattro manager della società del gruppo Parnasi, Eurnova, arrestati nell’ambito dell’inchiesta legata al progetto del nuovo Stadio della Roma. restano pertanto in carcere Gianluca Talone, Simone Contasta, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, collaboratori dell’imprenditore. La settimana scorsa la gip Maria Paola Tomaselli disposto i ...

Regeni - la mamma di Giulio annuncia : sciopero della fame per la scarcerazione dell'attivista Amal Fathy : 'Liberate Amal. E fin quando non lo farete, digiunerò per lei'. Paola Regeni interviene dopo l'arresto al Cairo avvenuto venerdì di Amal Fathy , moglie di Mohamed Lofty , il consulente legale in ...