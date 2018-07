La reazione di Ariana Grande alla battuta di Pete Davidson sulla strage di Manchester

optimaitalia

(Di venerdì 6 luglio 2018) Ladididiè arrivata pochi giorni dopo l'esplosione della polemica sui social e sui giornali.Da quando l'attore del Saturday Night Live ha iniziato a frequentare la popstar con tanto di fidanzamento ufficiale, un suo pezzo di cabaret dello scorso anno in cui faceva humor nero sulle stragi terroristiche ha preso a circolare in rete.A destare scalpore è stata unariferita all'attentato didel maggio 2017, quando 22 persone persero la vita a causa dell'esplosione di una bomba a chiodi all'uscita dell'Arena in cui si era appena esibitacol suo Dangerous Woman Tour: "deve aver capito quanto sia diventata famosa perché Britney Spears non ha avuto un attacco terroristico al suo show", ha dettosu un palco di Los Angeles cinque mesi dopo la.Il ...