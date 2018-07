casertafocus

: Sono stati bocciati dalla Plenaria di Strasburgo tutti e tre i file relativi al pilastro sociale del pacchetto… - DanielaAiuto : Sono stati bocciati dalla Plenaria di Strasburgo tutti e tre i file relativi al pilastro sociale del pacchetto… - casertafocus : LA PLENARIA DI STRASBURGO – Copyright, tutto da rifare o quasi: passa il no ECCO COME HANNO VOTATO i parlamentari d… - alias16g : RT @flaviozanonato: (Paolucci Panzeri Zanonato) Sul Copyright si esprima il Parlamento Europeo in seduta plenaria. Strasburgo - 5 Luglio 20… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Da queste due questioni, e non è di certo poco, il parlamento europeo dovrà ripartire per normare un settore che, giorno dopo giorno, diventa sempre più strategico per l'economia mondiale. Ma come ...