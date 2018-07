La Piccola Principessa film stasera in tv 6 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: I Baci magici della vita sono due... - Il primo bacio del primo amore, dato a 14 anni e che provocò un piacevole ro… - claudia18481 : I Baci magici della vita sono due... - Il primo bacio del primo amore, dato a 14 anni e che provocò un piacevole ro… - elettraglide : @MTeresaDettorre @espo17051978 @luigidimaio Piccola Sissi Principessa d'Austria de sto cazzo, vai a starnazzare da un'altra parte - PolisenoGiovy : Una piccola principessa ???? -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Laè ilin tv venerdì 62018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta dal regista Alfonso Cuarón con Liesel Matthews e Eleanor Bron. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Lain tv: scheda TITOLO ORIGINALE: A little Princess GENERE: Drammatico, Family ANNO: 1995 REGIA: Alfonso Cuarón CAST: Liesel Matthews, Eleanor Bron, Liam Cunningham, Rusty Schwimmer, Arthur Malet, Vanessa Lee Chester, Errol Sitahal, Heather Deloach, Taylor Fry, Darcie Bradford DURATA: 97 Minuti Lain tv:Nella Londra della regina Vittoria un ufficiale vedovo, Crew, deve partire per una guerra coloniale in Africa. Lascia la figlioletta Sara in un buon collegio. Ladurante la sua ...