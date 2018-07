“La next-gen è una cazzata” | Djokovic risponde con ironia a Fognini | “ormai siamo vecchi!

sportfair

(Di venerdì 6 luglio 2018) Novakè tornato a parlare della-gen, la nuova generazione di giovani tennisti, commentado le parole del collega Fabio Fogni che in passato l’aveva definita ‘una cazzata’ Qualche settimana fa, un Fabiodall’ispirata vena polemica, aveva apostrofato la-gen, la giovane generazione di tennisti emergenti, come ‘una cazzata’. Le motivazioni dietro le dichiarazioni del tennista ligure sono da ricercare nella spocchia con la quale diversi giovani tennisti si approcciano al circuito, allenandosi meno di quanto hanno fatto gli attuali big in passato, sicuri di poter far bene unicamente con il loro, più o meno grande, talento. Sull’argomento è stato interrogato anche Novakche, nella conferenza stampa di Wimbledon, ha risposto al collega e amico italiano: “Fabio è della mia generazione, entrambi nati ...