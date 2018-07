La NASA potrebbe realizzare il sogno di questa 17enne di andare su Marte un giorno

huffingtonpost

(Di venerdì 6 luglio 2018) Da piccola ha detto al padre: "Papà, voglio diventare un'astronauta e essere tra coloro che andranno su". Da allora Alyssa Carson non ha fatto altro che lavorare peril suo. Oggi che di anni ne ha 17, l'adolescente americana si è sottoposta ad ogni training possibile ed è già in contatto con la. Sebbene l'agenzia americana non accetti candidature prima dei 18 anni, sembra che stia già prendendo in considerazione la giovane, la qualepartecipare alla spedizione sudel 2033, quando avrà 32 anni.Originaria della Louisiana, Alyssa ha lanciato una pagina su Instagram per far conoscere a tutti la sua passione per lo spazio. Ha anche aperto un blog, organizzato seminari ed eventi pubblici per incoraggiare altri coetanei, in particolar modo le ragazze, ad interessarsi alla scienza, alla tecnologia, ...