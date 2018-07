La Lucarelli attacca Rolling Stone Selvaggia fa la polemica ritardata Da che pulpito viene la predica? : Nuova stucchevole polemica estiva su Rolling Stone, rivista italiana liberal, che attacca il ministro Salvini sulla gestione dei migranti con “arcobalenone” multicolorato di supporto. Insomma “’na cosa de sinistra”, da bandiere multicolore della pace che sventolano... Segui su affaritaliani.it

Orfeo attacca Giletti - Lucarelli apprezza - Fabrizio Corona contro il dg Rai : "Hai detto falsità" : Polemiche per le dichiarazioni rilasciate da Mario Orfeo (riportate nel nostro liveblogging dalla presentazione dei palinsesti Rai che si sono tenuti oggi a Milano) a proposito della decisione (di un anno fa) di non confermare L'Arena di Massimo Giletti: Nessun pentimento. Abbiamo portato un altro tipo di televisione alla domenica pomeriggio. Anzi, ne approfitto per esprimere solidarietà a Selvaggia Lucarelli, una collega giornalista e un ...

"Non le do il mio corpo e mi attacca". È lite Corona-Lucarelli : Lo show di Fabrizio Corona. Questo, in fondo, è stata l'ultima puntata di Non è l'Arena su La7, condotta da Giletti. L'ex fotografo dei vip ha messo in seria difficoltà il conduttore, costretto più volte a "minacciare" di fermare la trasmissione se Corona non si fosse "regolato". Duri gli affondi e le liti contro Mughini ("ti compro e ti metto in giardino"), ma anche le parole pronunciate contro don Mazzi ("appenda il crocifisso al chiodo") e ...

Selvaggia Lucarelli replica a Corona e attacca Giletti : «Complimenti per la celebrazione della legalità e del rispetto per le donne» : Fabrizio Corona ha sparato a zero contro tutti durante la sua intervista a Non è L'Arena di Massimo Giletti . Tra le persone che ha 'colpito' c'è Selvaggia Lucarelli con cui, ormai da anni, è in ...

Ballando con le stelle - Lucarelli attacca Ciacci : "Sei ruffiano e buonista" : Lite durante la finale di Ballando con le stelle che ha decretato il successo di Cesare Bocci in coppia con la ballerina Alessandra Tripoli. Protagonisti della bagarre Selvaggia Lucarelli e Giovanni ...

Luigi Favoloso : il padre lo difende - ma la Lucarelli contrattacca : Selvaggia Lucarelli contro Luigi: interviene il padre di Favoloso Martedì scorso Luigi Favoloso è stato espulso dalla casa del Grande Fratello 15. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice del padre di tutti i reality durante la quinta puntata, spiegando ai telespettatori che Luigi Favoloso, alle 4 del mattino di qualche giorno fa, ha scritto una frase vergognosa contro le donne su una maglietta. E per tale ragione lei e la produzione del ...

GF : La Lucarelli attacca la D'Urso per la frase sessista di Luigi : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality che tornerà martedì 22 maggio con una nuova puntata. Le ultime novità svelano che Selvaggia Lucarelli, la giornalista senza peli sulla lingua, ha duramente attaccato Barbara D'Urso dopo la frase sessista di Luigi Favoloso. Luigi Favoloso espulso dal GF per frase sessista Ieri sera abbiamo assistito alla squalifica di Luigi Favoloso, reo di ...

GF15 - Selvaggia Lucarelli furiosa attacca Favoloso - Moric e la D'Urso : Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli si lascia andare a duri commenti sulle dinamiche che vengono a crearsi all'interno della casa del Grande Fratello e durante il Prime Time. Questa volta la nota blogger torna all'attacco della trasmissione in seguito al confronto avvenuto tra Luigi Favoloso e Nina Moric durante la diretta. Il dolore segreto di Nina Moric Durante l'ultima puntata Luigi Favoloso viene messo a confronto con la sua ex ...

Fico e la colf in nero/ La compagna : "Verità cercate da maiali". Anche Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene : Fico e colf in nero, compagna Yvonne De Rosa: "Verità cercate da maiali". Anche Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene. Le ultime notizie.