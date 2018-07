La lezione di stile di Meghan Markle | lo chignon da ballerina

vanityfair

(Di venerdì 6 luglio 2018) Mentre il mondo era impegnato a commentare il bellissimo abito giallo dalla linea pulita di, indossato durante la sua ultima uscita pubblica, c’era un altro dettaglio che ha catturato l’attenzione delle più navigate beauty addicted, loordinato della Duchessa di Sussex.insieme al Prince Harry per il Your Commonwealth’ Youth Challenge Reception alla Marlborough House di Londra, ancora una volta ha dato dimostrazione di saper ben dosare i dettagli del suo look e di essere una maestra nel creare gli «equilibri giusti» Con un abito così appariscente, per il colore esplosivo nonostante il suo minimalismo sartoriale,ha scelto di abbinare unocon riga al centro elegante e composto in, per non caricare troppo la sua estetica. Un’acconciatura perfetta per quando fa molto caldo, perché tiene libero il collo e le ...