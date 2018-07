La lezione di solidarietà ed accoglienza delle nonnine irpine | il post Fb diventa virale

"Giovanotto come ti chiami?" così le nonnine dell'Irpinia danno lezione di solidarietà : Le signore sulla corriera e l'incontro con un giovane gambiano rilanciato su Fb. Quanta umanità in un gruppo di signore di un piccolo paesino del sud Italia. "Io pure ho un nipote che vive in Inghilterra, anche da qua si scappa ma sembra che tutti se lo siano scordato"