La guida di GQ alle biennali d’arte dell’estate

Google - la guida per impedire alle app di sbirciare i dati personali : Un anno fa Google annunciava che avrebbe smesso di ficcare il naso nella posta degli utenti per piazzare la pubblicità e così è stato. Ma che ne è delle app di terze parti che riescono ad accedere alle informazioni? Alcuni sviluppatori, secondo quando riporta il Wall Street Journal, hanno creato app che possono accedere agli account dei consumatori e scansionare i loro messaggi per scopi di marketing. Nel dubbio, come controllare chi vede cosa ...

Rapina alle Poste - è caccia ai 'ciceroni' che guidano i banditi : Lì sotto, nelle viscere della città, c'è un mondo parallelo di strade, percorsi, vie di collegamento, tunnel talvolta sconosciuti. Il ventre di Napoli è percorso da fognature e sottoservizi ma anche ...

Eletto il nuovo governo della Valle d'Aosta guidato dalla leghista Spelgatti - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 "Vogliamo essere il governo del fare" AOSTA. Nicoletta Spelgatti, della Lega, è il nuovo presidente della Regione ...

Svolta storica per l’Arabia Saudita - le donne possono guidare! L’omaggio della F1 : Aseel Al Hama in pista sulla Renault [GALLERY] : Le donne possono guidare anche in Arabia Saudita: la F1 ha voluto omaggiare il nuovo decreto permettendo ad Aseel Al Hama di guidare una Renault prima del GP di Francia Dalla mezzanotte dle 24 giugno, anche in Arabia Saudita è stato concesso alle donne il diritto di guidare. Allo scoccare delle 00.00 infatti, è caduto il divieto che rendeva il KSA l’unico stato al mondo ad impedire alle donne di poter guidare un mezzo. Fino ad oggi infatti, le ...

guida alle criptovalute : i termini più utilizzati : Il mondo delle criptovalute, come qualsiasi altro ambito tecnico, fa uso del proprio slang, a volte non proprio immediatamente intuitivo. Molti dei termini utilizzati sono stati presi in prestito da ...

Matematica - seconda prova Maturità 2018/ Ultime notizie traccia : problema e quesiti - guida alle soluzioni : Matematica, seconda prova Maturità 2018 per il Liceo Scientico. Le Ultime notizie sulla possibile traccia: problema e quesiti, la guida alle soluzioni per gli studenti(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:35:00 GMT)

Perché le auto a guida autonoma dovrebbero imparare dalle api : Un’ape È una vera e propria danza, quella che determina la vita degli insetti tra i più preziosi della terra: le api. La forma “a otto” dei loro movimenti è ben nota a etologi e apicoltori, Perché è il sistema attraverso il quale un’ape è in grado di comunicare alle compagne dove si trova il cibo. “L’ape che cerca il cibo, lo trova. Dopodiché vola indietro, anche per diversi chilometri, memorizzando l’informazione del luogo dove ha trovato ...

Federer e un trofeo da… guidare : le foto più belle della finale dell’ATP di Stoccarda [GALLERY] : Federer batte Raonic e si gode la splendida macchina come premio del torneo: le foto più belle della finale dell’ATP di Stoccarda Roger Federer, tornato in campo dopo la pausa per la stagione sul rosso, ha subito alzato le braccia al cielo. All’esordio nella stagione sull’erba, il campione di Basilea ha vinto l’ATP di Stoccarda battendo Milos Raonic in finale. Nella nostra gallery le foto più belle del ...

Boldrini : 'No alleanza fra chi ha perso : ora nuovo progetto progressista guidato da donne' : Nella giornata di questo sabato 16 giugno a Roma si è svolta l'iniziativa Disegna l'Italia organizzata dalla rete Futura: al mattino si sono svolti vari tavoli tematici sui principali settori di intervento sociale in cui è impegnata la rete politico-sociale, il cui coordinatore nazionale è Marco Furfaro; mentre al pomeriggio si è tenuta l'assemblea plenaria a cui sono intervenuti vari esponenti politici fra i quali il presidente della Regione ...

Bce verso la fine del Qe : ecco cosa accadrà dopo. guida alle mosse che oggi annuncerà Draghi : Manuale per decifrare le mosse del Consiglio direttivo della Bce che potrebbe decidere oggi di annunciare le modalità (e forse i tempi) della fine del QE...

Motociclismo : Davide Lombardi guida FIM Valle d'Aosta : ... così come gli eventi dedicati alla promozione degli sport su due ruote". Davide Lombardi ha allestito un buon cartellone di appuntamenti uno già svolto ad Arnad ed il prossimo, domenica 24 giugno è ...

Serie B - guida alle semifinali Playoff : Pisani Nei due anni in laguna Inzaghi ha giocato due campionati molto diversi, con obiettivi molto diversi, ma è riuscito a mantenere un'impronta tattica riconoscibile e definita , https://sport.sky.

Arabia Saudita - rilasciata la patente di guida alle prime dieci donne : Era l’unico Paese al mondo dove le donne non potevano guidare. Poi, dopo la decisione del principe ereditario Mohammed Bin Salman annunciata nel settembre 2017, l’Arabia Saudita aveva iniziato a prepararsi a questo cambiamento epocale. E ora sta diventando realtà: la revoca del divieto entrerà ufficialmente in vigore il 24 giugno, ma le prime dieci donne nella storia del Paese arabo hanno ricevuto la patente di guida. Una conquista, ...