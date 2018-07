La forza vitale che ci spinge a non arrenderci

huffingtonpost

(Di venerdì 6 luglio 2018) ''L'estate delle ragazze'', scritto da Lucrezia Lerro e pubblicato dalla casa editrice La Nave di Teseo, è un romanzo caratterizzato da sfumature introspettive e malinconiche che ben si addicono ai moti sfuggenti e insidiosi dell'animo umano.La protagonista del libro è Corinna, una ragazza che, partita dal Sud Italia, giunge nella bella Firenze per iscriversi all'università e per realizzare il sogno di diventare una scrittrice affermata. Durante il suo soggiorno nella città toscana, conosce Jacopo, scrittore ricco, milanese e più grande di lei, con il quale intraprende una storia a distanza che si rivelerà alquanto difficoltosa da gestire, perché ogni volta che Jacopo sarà costretto a partire, lei si sentirà abbandonata e riverserà il suo dolore in un gesto compulsivo che le arreca profonda sofferenza.Corinna è ...