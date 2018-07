La chimera del libro assoluto

Arezzo Celtic Festival - il mondo dei celti arriva nella Città della chimera a fine luglio : La quinta edizione dell'Arezzo celtic Festival si svolgera' da venerdì 27 a domenica 29 luglio. Un salto nei secoli passati tra le suggestioni, le atmosfere e le tradizioni dei popoli celti. La manifestazione quest'anno si presenta con una veste del tutto nuova e gli organizzatori non nascondono il desiderio di allestire una rievocazione storica in grado di far arrivare nella cittadina toscana migliaia di visitatori, dalla stessa Toscana ma ...