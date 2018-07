La Barcolana fa 50 Con Marina Abramović

gqitalia

(Di venerdì 6 luglio 2018) E’ l’artista montenegrinaa firmare la locandina della 50ma, la regata dei record, capace non solo di attrarre otre duemila imbarcazioni sulla linea di partenza, ma anche di trasformare per 10 giorni l’austera Trieste nella capitale globale della vela.Dalla prima edizione del 1969, la manifestazione è cresciuta come numero di partecipanti e come popolarità, ma mantiene intatto lo spirito delle origini, teso alla condivisione, alla partecipazione, all’accoglienza e, soprattutto, alla cultura del mare. Che unisce e non divide. Non a caso, la regata che si svolge ogni anno la seconda domenica di ottobre (14 ottobre 2018), è aperta a tutti, triestini e no, professionisti e semplici velisti “della domenica”, a famiglie e a campioni olimpici, a barche ultra tecnologiche e a scafi vecchiotti con la sentina, magari, zeppa di vino ...