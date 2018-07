La 15enne partorisce in strada | nonna abbandona nipotino sul marciapiede | “Non lo

fanpage

(Di venerdì 6 luglio 2018) Lo sconcertante episodio è avvenuto in unadella provincia cinese di Jiangsu. I passanti hanno implorato ladi tenere il neonato, lei ha insistito: "No, non lo vogliamo!". Il piccolo è stato poi portato in ospedale dagli infermieri. Nei confronti della donna non sono stati presi provvedimenti giudiziari.