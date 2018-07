Katia Ricciarelli Dalla presunta ludopatia all' aborto | Un figlio mi è mancato

Belve - Katia Ricciarelli : “Non avere un figlio è stato destino. L’aborto? Né colpa mia né di Pippo Baudo” : Katia Ricciarelli, quarta e ultima super ospite di Belve, in onda su Nove venerdì 6 luglio alle 22.45, racconta alla conduttrice Francesca Fagnani particolari della sua vita intima. “Con la consapevolezza di oggi, qual è stato il suo amore più profondo?”, chiede la giornalista. “Ho amato più profondamente Josè Carreras”, ammette la cantante lirica. “Che cosa le è mancato nella sua vita?”, domanda ancora Fagnani. “Dovrei dirti: ‘il ...

Belve - Katia Ricciarelli : “Mi piace il gioco d’azzardo - ma non definitemi ludopatica. Sbancai il casinò di Montecarlo” : Katia Ricciarelli, quarta e ultima super ospite di Belve, in onda su Nove venerdì 6 luglio alle 22.45, rivela alla giornalista Francesca Fagnani la sua passione per il gioco d’azzardo. “Lei ha tra i vari hobby quello del gioco, in particolare le slot machine. Che cosa le dà, che cosa la diverte? L’adrenalina?”, chiede la conduttrice. “L’adrenalina, brava e soprattutto è un momento in cui mi trovo da sola con una macchinetta che ...

Katia Ricciarelli : "Pippo Baudo? Ognuno fa la sua strada" : Katia Ricciarelli, intervistata dal settimanale Oggi, in edicola questa settimana, fatica, ancora, a parlare apertamente dell'ex marito Pippo Baudo nonostante una separazione che dura ormai da anni: Preferisco non parlare di Baudo. Posso dirle che lo ritengo un grande professionista. Se mi manca? Guardi posso dirle che mi manca moltissimo la mia cagnolina Dorothy […] il dolore non passa. ...

Katia Ricciarelli lancia una frecciatina a Pippo Baudo : “Sento più la mancanza del mio cane” : Katia Ricciarelli intervista al settimanale Oggi: la frecciatina all’ex marito Pippo Baudo Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati per tantissimi anni una coppia molto amata e seguita dal pubblico italiano. La fine del loro matrimonio e i disguidi nati a seguito della loro separazione tuttavia sono molti noti ancora ai più. A distanza di […] L'articolo Katia Ricciarelli lancia una frecciatina a Pippo Baudo: “Sento più la ...

Katia Ricciarelli : il teatro lirico sperimentale di Spoleto non deve chiudere : Anche Katia Ricciarelli ha espresso la propria solidarietà ai lavoratori del teatro lirico sperimentale auspicando che l'Istituzione di alta formazione per cantanti lirici, nata nel 1947, non chiuda. ...

Domenica In - Katia Ricciarelli : “Pippo Baudo mi ha insegnato i tempi televisivi” : Ospite del salotto televisivo di Domenica In, Katia Ricciarelli ha parlato del suo ex marito Pippo Baudo: ” è un grandissimo professionista” Un amore così grande quello vissuto e condiviso da Katia Ricciarelli e Pippo Baudo. In occasione della sua ospitata a Domenica In di Cristina Paroli, la soprano e attrice italiana ha speso parole di grande affetto e stima per il Super Pippo Nazionale. Katia Ricciarelli: “Pippo Baudo mi ha ...

Katia Ricciarelli - messaggio affettuoso a Pippo Baudo : "Un grandissimo professionista" : Ancora parole di sincero affetto da parte di Katia Ricciarelli nei confronti di Pippo Baudo. La soprano, ospite a Domenica In, ha voluto mandare un messaggio di stima al compagno di un tempo proprio in quella che per anni è stata la sua casa. “Siamo in Rai, una sede adattissima per dire quello che devo dire. Il mio ex marito è un grandissimo professionista. Lui mi ha insegnato una cosa: quando vai in tv cerca di avere i tempi”. Alla ...

Katia Ricciarelli / L'ex moglie di Pippo Baudo : "Mai avuto rivali - io facevo la mia strada" (Domenica In) : KATIA RICCIARELLI, L'ex moglie di Pippo Baudo torna sul palcoscenico per prestare la sua voce da soprano alla musica pop, impegnata in concerti con Jerry Calà. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 16:49:00 GMT)

Katia Ricciarelli / L'ex moglie di Pippo Baudo racconta i suoi concerti con Jerry Calà (Domenica In) : Katia Ricciarelli, L'ex moglie di Pippo Baudo torna sul palcoscenico per prestare la sua voce da soprano alla musica pop, impegnata in concerti con Jerry Calà. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:12:00 GMT)