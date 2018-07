Juventus | spunta una pretendente per Dybala | è il Liverpool di Klopp

Calciomercato Juventus - non solo la Fiat dietro l’operazione Ronaldo : spunta un clamoroso retroscena : Oltre all’intervento della Fiat, la Juventus potrebbe sfruttare anche il marchio Adidas per portare Ronaldo in Italia: ecco i dettagli Una trattativa pazzesca, quasi utopistica. Dalla Spagna però sono sicuri, Cristiano Ronaldo è pronto a dire sì alla Juventus. Quasi 120 milioni di euro al Real Madrid e un quadriennale da 30 milioni al portoghese, queste le cifre trapelate quasi impossibili da sostenere anche per un club come quello ...

Juventus : scambio Higuain-Morata - ma spunta anche Cavani : Higuain-Morata- La Juventus pensa al futuro e si prepara ad una vera e propria rivoluzione offensiva. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la società bianconera avrebbe aperto totalmente al potenziale scambio Higuain-Morata. Una presa di posizione decisa: lo spagnolo, 5 anni in meno del “Pipita”, potrebbe rappresentare il giusto investimento in ottica presente […] L'articolo ...

Juventus - in attacco spunta Werner : TORINO - Fintantoché per Gonzalo Higuain non giungeranno offerte concrete, l'attesa di una new entry in attacco è destinata a prolungarsi, ma è certo che la Juventus punti a una rivisitazione del ...

Juventus - spunta la terza maglia. E il kit 2018/19 è al completo : TORINO - Mancava solo la terza maglia per conoscere il kit che indosserà la Juventus nella prossima stagione. E se la divisa casalinga ha già fatto il suo debutto nell'ultima di campionato contro il ...

Juventus - spuntano nuovi nomi nella lista di Marotta : ROMA - Lavorare nell'ombra non è semplice per i dirigenti delle big del calcio europeo. L'interesse verso un giocatore diventa spesso di dominio pubblico nello spazio di pochi giorni vanificando ...

Juventus - spunta lo scambio clamoroso con l'Inter : Icardi per Higuain più 50 milioni di euro : Il futuro di Mauro Icardi potrebbe passare da Torino, sponda Juventus. Secondo il Corriere della Sera, l'Inter e il club juventino sarebbe in corso una trattativa per uno scambio clamoroso: l'...

Calciomercato Juventus : spunta Santiago Arias per la fascia - ma non solo Video : A due giornate dalla conclusione del campionato di Serie A è in fibrillazione l'inizio del Calciomercato estivo. La Juventus, come di consueto, è una delle societa' a muoversi prima, specie in Italia, e anche questa volta non sta a guardare. Tante le trattative da portare avanti tra rinnovi di contratti e possibili arrivi. [Video] spunta Santiago Arias È di poche ore fa la notizia , via Sky Sport, dell'interesse dei bianconeri per il terzino ...

Panchina Juventus - si cerca il sostituto di Allegri : spunta un nome a sorpresa : Panchina Juventus – La Juventus si prepara per la gara di Coppa Italia contro il Milan, l’obiettivo è alzare il trofeo dopo lo scudetto virtualmente conquistato. Ma si pensa anche alla prossima stagione, una situazione da chiarire è quella che riguarda la Panchina. Nonostante le dichiarazioni di Marotta il ciclo di Allegri alla Juventus sembra essere finito, si sta cercando un nuovo allenatore. Tanti i nomi valutati: Simone Inzaghi, ...

Bomba dal Veneto : spuntano delle foto di Orsato con la maglia della Juventus? : L'arbitraggio di Daniele Orsato di Schio sta passando giorni duri dopo Inter-Juventus. Nonostante questo, però, proprio oggi la Fifa gli ha comunicato che insieme a Valeri e Irrati parteciperà al Mondiale in Russia come specilista del Var. L'Inter si è arrabbiata e non poco per il suo arbitraggio e per bocca di Antonello ha condannato l'operato di Orsato. Di contro, la Juventus si è lamentata per le eccessive strumentalizzazioni di questi ...