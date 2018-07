Juventus | domani l’annuncio di CR7? Già pronte le maglie -FOTO

Ronaldo - media Spagna : 'Juventus vorrebbe presentarlo domani'. I colleghi inglesi : 'United tenta di iserirsi' : In Spagna danno per certo il passaggio del campione portoghese al club bianconero. 'Ha dato la parola ad Agnelli'. Anche 'El Mundo Deportivo' scrive: 'Ciao CR7' - In Spagna danno per certo il colpo ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie - CR7 ha dato parola ad Agnelli - domani la presentazione? : Cristiano Ronaldo alla Juventus: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 08:02:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus / Ultime notizie - l'annuncio ufficiale domani a Borsa chiusa? : Cristiano Ronaldo vicino alla Juventus, siamo ai momenti decidivi per il possibile passaggio in bianconero dell'attaccante del Real Madrid. Sua madre con un post accende le speranze. Sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus stanno circolando indiscrezioni di ogni genere: ad esempio, una voce è quella che ritiene l’affare già fatto e che l’annuncio arriverebbe domani nel tardo pomeriggio, a Borsa ormai chiusa.

Cristiano Ronaldo alla Juventus?/ Ultime notizie - la mamma a sorpresa : "Tutto pronto per domani" : Cristiano Ronaldo vicino alla Juventus, siamo ai momenti decidivi per il possibile passaggio in bianconero dell'attaccante del Real Madrid. Sua madre con un post accende le speranze(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 22:44:00 GMT)

Juventus - Cancelo è arrivato a Torino : domani le visite : Torino - João Cancelo è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto Caselle di Torino con un volo privato proveniente da Valencia. Il portoghese, accolto da un gruppetto di tifosi con la bandiera ...

CANCELO ALLA Juventus/ Affare fatto col Valencia - domani sarà a Torino per firmare : CANCELO ALLA JUVENTUS: Affare fatto col Valencia, visite mediche già mercoledì? Sembra ormai tutto definito per l'arrivo in bianconero del portoghese ex Inter(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:51:00 GMT)

Juventus - è fatta per Cancelo : domani le visite mediche : TORINO - Dopo Emre Can e Perin , ecco il terzo colpo di mercato della Juventus: i bianconeri hanno raggiunto l'accordo con il Valencia per l'acquisto a titolo definitivo di Joao Cancelo . La Juve si è ...

Juventus - domani è il giorno di Emre Can : visite mediche e firma : TORINO - E' finalmente arrivato il giorno delle visite mediche di Emre Can , prossimo alla firma con la Juventus . Il centrocampista tedesco è atteso domani al J Medical prima di sottoscrivere il ...

Juventus - domani il giorno decisivo per Perin : I bianconeri a un passo dall'accaparrarsi il portiere del Genoa. In entrata, continuano a essere monitorate le piste che portano a Cancelo, Morata e Pellegrini

Juventus-Emre Can - ora ci siamo : il centrocampista domani in città per le visite mediche : Juventus-Emre CAN- Dopo una lunga telenovela di mercato, la Juventus si prepara a mettere le mani su Emre Can. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista tedesco potrebbe arrivare a Torino già domani per sottoporsi alle visite mediche di rito. visite mediche e poi firma sul nuovo contratto. 4 o 5 ANNI DI CONTRATTO Emre Can […] L'articolo Juventus-Emre Can, ora ci siamo: il centrocampista domani in città per le visite mediche ...

Juventus-Verona - Allegri : “Sì - resto qui. Scudetto più bello. Domani la festa di Buffon…” : Juventus-Verona, Allegri- Massimiliano Allegri svela ufficialmente il suo futuro e si autoconferma sulla panchina della Juventus. Una scelta già maturata da tempo, la quale non è mai stata messa in dubbio dal tecnico bianconero. “resto ALLA JUVE” “Restare alla Juve? Ho una percentuale altissima, non ho mai avuto dubbi. Settimana prossima incontrerò la società per programmare […] L'articolo Juventus-Verona, Allegri: ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Juventus Scudetto domani? (36^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score di Milan Verona e Juventus Bologna, i due anticipi nel calendario della 36^ giornata che si giocano sabato 5 maggio(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:03:00 GMT)