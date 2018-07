Juventus | Di Marzio | ' Cristiano Ronaldo sempre più vicino ai bianconeri'

Blastingnews

(Di venerdì 6 luglio 2018) Ore caldissime sul fronte- Juve. I tifosisono in trepidante attesa di notizie ufficiali. Al momento la dirigenza dellaè in Italia e sta attendendo notizie dalla Spagna e, in particolare, da Jorge Mendes, procuratore di CR7. Il portoghese avrebbe ormai scelto di approdare nel club campione d'Italia, ma Marotta deve ancora trovare un accordo definitivo con il Real Madrid. La Juve sarebbe pronta a versare 100 milioni di euro alle merengues, anche perchéqualche mese fa avrebbe strappato la promessa da Florentino Perez di abbassare la sua clausola rescissoria che è fissata alla cifra assolutamente impossibile di 1 miliardo di euro. In merito si è espresso anche Gianluca Di: secondo il noto esperto di calciomercato, la trattativa sarebbe a buon punto ed il fuoriclasse portoghesepiùa vestire la maglia bianconera ...