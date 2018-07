Juventus | Cristiano Ronaldo è sempre più vicino Quota scommesse in picchiata

Cristiano Ronaldo-Juventus - i bianconeri tremano : la minaccia arriva dall’Inghilterra : Cristiano Ronaldo alla Juventus? La minaccia per i bianconeri arriva dall’Inghiterra: il Manchester United pronto al rilancio per il portoghese Il Manchester United tenta il blitz per riportare in Premier Cristiano Ronaldo. E’ quanto sostiene oggi il quotidiano britannico ‘The Sun’ secondo il quale l’allenatore José Mourinho assieme al club stanno preparando una controffensiva per portare all’Old ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ed… altri 10 : ecco cosa ha in mente Allegri - la posizione del portoghese - il pupillo ed il jolly che può sorprendere tutti : Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero sta aspettando un segnale da parte dell’agente Jorge Mendes per definire l’operazione Cristiano Ronaldo. Il club bianconero ed il portoghese hanno già trovato l’accordo sulla base di un quadriennale a 30 milioni di euro a stagione, CR7 ha comunicato ufficialmente al Real Madrid di voler lasciare il club e trasferirsi in Italia, alla Juventus. L’ultimo ...

Juventus - allarme Fair Play finanziario : solo così i bianconeri possono ‘permettersi’ Cristiano Ronaldo : La Juventus sta per definire l’operazione Cristiano Ronaldo, il club bianconero sempre più vicino al colpo del secolo, si tratta di un’operazione pesantissima dal punto di vista economico. Un affare da 400 milioni complessivi, che va accompagnato da alcune cessioni illustri per far quadrare i conti. Alcune plusvalenze sono già state piazzate, ad esempio la cessione di Mandragora per 20 milioni di euro, altre invece arriveranno ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è sempre più vicino : chiuse le scommesse : Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembrerebbe sempre più vicino. I bookmakers ormai danno per fatto l'acquisto e hanno deciso di chiudere le scommesse. Cristiano Ronaldo ha dovuto dire ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la trattativa - Agnelli - 28 telefonate per convincerlo : L'"affare del secolo" sta prendendo corpo, ma non è facile come sembra. Lo United prova a inserirsi. Dalla Spagna: Marotta non è convinto

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus/ Ultime notizie : ingaggio da 40 milioni di euro annui con i bonus : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:41:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Juventus - allarme Fair Play Finanziario : cessioni illustri per non fare la fine del Milan… : Cristiano Ronaldo-Juventus, affare caldissimo in queste ore con il fenomeno portoghese che potrebbe vestire bianconero… occhio però alle finanze Cristiano Ronaldo-Juventus, la trattativa del secolo sta entusiasmando i tifosi bianconeri ed anche gli appassionati di calcio super partes, un po’ meno i rivali che tremano al solo pensiero di vedersi di fronte CR7. La Juventus deve però fare attenzione alle questioni economiche ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : patto Perez-Mendes d'addio per festa di addio al Real Madrid : Cristiano Ronaldo alla Juventus: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:50:00 GMT)

Juventus-Cristiano Ronaldo - episodio incredibile a Caselle : ecco cosa è successo nelle ultime ore : Continua senza sosta la trattativa di mercato che dovrebbe portare al trasferimento alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Nel frattempo incredibile episodio che si è verificato all’aeroporto di Caselle, come riporta la ‘rosea’ ai voli privati si è creata folla per l’annunciato arrivo di un aereo privato da Madrid con la stessa sigla di quello usato da Cancelo. E con Mendes a bordo. Quel viaggio è stato poi annullato ...

Da Londra assicurano : "Cristiano Ronaldo-Juventus - affare chiuso due sere fa" : "Il 7 luglio Cristiano Ronaldo arriverà a Torino", è questa la frase rimasta impressa nelle menti dei tifosi della Juventus che non vedono l'ora di abbracciare il fuoriclasse di Funchal. La trattativa lampo condotta dalla dirigenza bianconera ha lasciato tutti di stucco anche perché questa manovra azzardata sul mercato pone la Juventus in una condizione di forza considerevole agli occhi delle altre big europee. Mancano ancora dei dettagli per ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Dagospia : 'È fatta - la firma due sere fa' : Come sempre a Dagospia bastano poche righe per sganciare una sorta di bomba atomica. Si parla del caso del giorno, del trasferimento dell'anno, e forse anche qualcosa in più,: quello di Cristiano ...

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus/ Ultime notizie - 28 telefonate CR7-Agnelli - il portoghese impressionato : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:28:00 GMT)