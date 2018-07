Juventus | Cristiano Ronaldo è come E T

Il piano della Juventus : Higuain finanzia Cristiano Ronaldo : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Juventus, per CR7 è questione di ore Mendes: «Una nuova sfida» «Ronaldo andrà alla Juventus»

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 6 luglio in DIRETTA : ore decisive per l’affare Cristiano Ronaldo alla Juventus : Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 6 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Juventus - è Mandzukic il Benzema di Cristiano Ronaldo : Le promesse più pazze supermario - Come scrive Fabio Licari oggi sulla Gazzetta dello Sport , c'è il giocatore ideale per il portoghese, uno che vuole lasciare i compiti di mediano di fascia, ma al ...

Cristiano Ronaldo dà la sua parola alla Juventus - ma il Real Madrid fa marcia indietro : la clausola da 1 miliardo è ancora valida! : Dalla Spagna non hanno dubbi, Cristiano Ronaldo ha dato la sua parola alla Juventus, ma è il Real Madrid a fare marcia indietro: la clausola da 1 miliardo potrebbe essere ancora valida-- Cristiano Ronaldo alla Juventus, ormai non si parla d’altro. Il possibile approdo di CR7 in maglia bianconera riempie giornalmente le prime pagine dei quotiziani sportivi di tutto il mondo, ovviamente soprattutto quelli spagnoli. Marca, giornale che ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo : le ultimissime : Il 'Corriere dello Sport' pone l'attenzione su Florentino Perez, descritto come un 'leone in gabbia' perché sorpreso dal doppio addio di Zidane e Ronaldo dopo la terza Champions League consecutiva. ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie - CR7 ha dato parola ad Agnelli - domani la presentazione? : Cristiano Ronaldo alla Juventus: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 08:02:00 GMT)

Perchè Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? CR7 via dai ‘Blancos’ per un grave affronto che favorisce la Juventus : Perchè Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? CR7 sceglie la Juventus, addio ai Blancos a causa di un mancato rinnovo e dello scarso ‘affetto’ del presidente Perez Nelle ultime ore non si parla d’altro: Cristiano Ronaldo è ad un passo dalla Juventus. Si è discusso di cifre da versare al Real Madrid, dello stipendio del giocatore, di possibili dinamiche di acquisto e di tanti altri aspetti legati all’operazione. Ma ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : soldi - aumenti - gelosie come nasce la frattura tra Cr7 e Florentino Perez : da molto tempo che Florentino Perez e Cristiano Ronaldo non si sopportano più. In particolare, dal pomeriggio dell'1 settembre 2012, quando il calciatore incontrò il presidente del Real Madrid nel suo ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : Cr7 ha detto sì - ma non bastano 100 milioni : La Juventus ha fiducia, sente Cristiano Ronaldo ogni giorno più vicino e la strada verso l’affare del secolo sembra davvero in discesa. A Torino i tifosi sono in fibrillazione, mentre il titolo bianconero in Borsa è cresciuto del dieci per cento e gli analisti si sono divertiti a ipotizzare come virtualmente il club si sia già ripagato il costo del cartellino.--Ma proprio su questo punto bisognerà lavorare. A Madrid tira un’aria diversa. ...

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus/ Ultime notizie - ecco perché i bianconeri non temono il fair play finanziario : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:30:00 GMT)

Juventus-Cristiano Ronaldo - arrivano conferme su viaggio e visite mediche : le ultime clamorose indiscrezioni : Prosegue a passi spediti l’operazione Cristiano Ronaldo-Juventus, aumentano le indiscrezioni su viaggio in Italia e visite mediche, ma la chiusura potrebbe non essere imminente-- Voci che si rincorrono, incontri sempre più frequenti e un’operazione che si fa via via sempre più concreta. Ormai non ci sono più dubbi, Cristiano Ronaldo e la Juventus si vogliono, con il portoghese che ha comunicato al Real Madrid di non voler più ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - la clamorosa operazione scatena una sorprendente protesta : “è una vergogna…” : Gli operai di Fca protestano per i soldi che la Fiat finanzierebbe alla Juventus per acquistare Ronaldo, denaro che servirebbe per aumentare gli stipendi dei lavoratori I lavoratori Fca non ci stanno, sono loro la voce fuori dal coro che si erge contro l’operazione Juventus-Cristiano Ronaldo. L’enorme cifra che il gruppo italiano è pronto a spendere per l’asso portoghese ha fatto infuriare i lavoratori della FIAT, in ...

Calciomercato Juventus - nasce l'hashtag per Cristiano Ronaldo : #SeArrivaCR7. Tutte le promesse social : La Juventus sogna Cristiano Ronaldo. ogni momento che passa fa aumentare la fiducia dei bianconeri, pronti a mettere a segno il colpo del secolo per quanto riguarda il Calciomercato italiano e ...

FIFA 19 - Cristiano Ronaldo alla Juventus : Tra gli effetti collaterali di quella clamorosa operazione di calciomercato che sta catalizzando l'attenzione di tutto il mondo , no, non ci riferiamo è quella tra Sharjah FC Dubai e Palermo per Igor Coronado, , ci sono anche quelli che dal calcio giocato passano a quello ludico. Già, perché se davvero Cristiano Ronaldo ...