Juventus ancora su di giri in Borsa Ronaldo sempre più vicino?

Altra seduta in forte rialzo per il titolo della Juventus a Piazza Affari, sulla scia dell'effetto Cristiano Ronaldo.

Dalla Spagna non hanno dubbi, Cristiano Ronaldo ha dato la sua parola alla Juventus, ma è il Real Madrid a fare marcia indietro: la clausola da 1 miliardo potrebbe essere ancora valida-- Cristiano Ronaldo alla Juventus, ormai non si parla d'altro. Il possibile approdo di CR7 in maglia bianconera riempie giornalmente le prime pagine dei quotiziani sportivi di tutto il mondo, ovviamente soprattutto quelli spagnoli. Marca, giornale che ...

'Se andremo avanti vedremo - ha detto l'ormai ex portiere e capitano della Juventus e dell'Italia ai microfoni di Sky Sport 24 -, s e così sarà è per tutte queste motivazioni che spingono una ...

Prezzi ancora in crescita per gli abbonamenti della Juventus per la stagione 2018/19, e non mancano le polemiche.

Ghoulam, ginocchio ancora gonfio, Cure fai da te in Usa e il Napoli lo richiama: Juventus più vicina? Non si è ancora conclusa l'odissea per il terzino sinistro della nazionale algerina

Cancelo alla Juventus: Allegri vuole il portoghese, ma con il Valencia non c'è ancora accordo sul prezzo e sulle modalità di pagamento per l'ex Inter.

Quaranta milioni. Nessuno sconto, ma si può parlare della formula con cui pagarlo. E' questo il succo della notte milanese, durante la quale Juventus e Valencia hanno intavolato la trattativa per Jo&...

Diretta Juventus Napoli Under 15, info streaming video e tv: orario della partita valida come prima semifinale del campionato. Il torneo giovanile è riservato alla categoria Giovanissimi

Alvaro Morata, avvistato a Torino nelle scorse ore, ha colto l'occasione per sottolineare il motivo del suo arrivo in città, mettendo fine alle ipotetiche voci di un summit di mercato con la dirigenza juventina. L'attaccante spagnolo, ai microfoni di "TuttoSport", ha sottolineato di essere a Torino per una festa di compleanno e per le […]

De Laurentiis traccia un bilancio del Var e indica la strada che secondo lui dovrebbe seguire la classe arbitrale dalla prossima stagione. ' Nel calcio si è quasi tutti Ponzio Pilato - dice il ...

Due stagioni al massimo, capaci di imporlo come uno degli esterni sinistri più forti al mondo ed un'involuzione di prestazioni strana da comprendere al suo terzo capitolo di Juve. Una situazione che ...

Massimiliano Allegri sarà ancora l'allenatore della Juventus e potrà tentare ancora l'assalto alla tanto agognata Champions League. Il vertice con la società è durato oltre tre ore con tutte le parti ...

Allegri e la Juventus ancora insieme per il 5/o anno consecutivo. Nessuna dichiarazione dalle parti, ma non ci sono stati colpi si scena e il sodalizio tra il tecnico livornese e il club bianconero prosegue senza intoppi.L'incontro di stamani, nella sede del club, è durato tre ore nelle quali è stato programmata la prossima stagione, definiti gli obiettivi di mercato. Non c'è stato invece, a quanto si apprende, il ...

«sabato sarà la ultima partita con la Juventus». Gianluigi Buffon conferma l'addio a fine stagione in conferenza stampa, raccontando il suo stato d'animo: «È una giornata ricca di emozioni, a cui arrivo con serenità ma anche con felicità e appagamento. Sentimenti figli di un percorso straordinario e bellissimo che ho avuto la fortuna di potere co...