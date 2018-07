Juventus | allarme Fair Play finanziario | solo così i bianconeri possono ‘permettersi’

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Lasta per definire l'operazione Cristiano Ronaldo, il club bianconero sempre più vicino al colpo del secolo, si tratta di un'operazione pesantissima dal punto di vista economico. Un affare da 400 milioni complessivi, che va accompagnato da alcune cessioni illustri per far quadrare i conti. Alcune plusvalenze sono già state piazzate, ad esempio la cessione di Mandragora per 20 milioni di euro, altre invece arriveranno nei prossimi giorni. Si stima una cifra vicina ai 20 milioni per Sturaro, 60 per Higuain e 40 per Rugani, tutti introiti utili a bilanciare il maxi affare Cristiano Ronaldo ma molto probabilmente servirà un'altra cessione illustre come quella di Alex Sandro. Il crack del Milan va preso ad esempio, ladeve salvaguardare il bilancio per non commettere gli stessi errori del club rossonero.