"Fino a quando non ci sarà ladi, continueremo a incontrare difficoltà".Così il presidente della Commissione. "Non voglio calpestare le prerogative della presidenza austriaca,ma se non si trova un compromesso basta accettare la proposta della Commissione",ha detto in conferenza col cancelliere austriaco, a Vienna. Ladi-ha rispostoè tra le "priorità" della presidenza austriaca,col rafforzamento della frontiera esterna e i negoziati con Paesi i terzi per centri di sbarco extraUe.(Di venerdì 6 luglio 2018)