Jovanotti | «Desidero che la mia gente esca dai palasport con una melodia semplicissima da

(Di venerdì 6 luglio 2018) Si è concluso ieri sera a Milano “Lorenzo Live 2018”, il tour dei record di. 67 date nei più importanti palazzetti italiani ed europei che ha conquistato, emozionato, travolto, entusiasmato, più di 600 mila spettatori! Per la fine del tour Lorenzo propone un brano accompagnato da un video, un grande omaggio al suo pubblico in rotazione dappertutto da domani. Viva la libertà infatti, tratto da Oh, vita! l’album prodotto da Rick Rubin per Polydor già certificato Fimi triplo disco di platino, è il pezzo con cuiha chiuso la scaletta di tutti i concerti di Lorenzo Live 2018. “Quando ho scritto Viva la libertà l’ho fatto proprio pensando ai concerti, desideravo che la miauscisse daicon quella parola in testa e unada portarsi addosso per un po’” Alla fine dello show quando si riaccendono le luci del, dopo aver ballato e ...