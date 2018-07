Jean-Louis Tauran | morto il Cardinale Aveva annunciato al mondo l' elezione di Papa

E' morto Jean Louis Tauran - il cardinale che annunciò : 'Habemus Papam' : ...avere tessuto rapporti con l'Islam e per avere disinnescato la pesantissima crisi che aveva aperto incidentalmente Benedetto XVI - nel 2005 - con il famoso discorso di Ratisbona che incendiò il mondo ...

E' morto il cardinale Jean-Louis Tauran - una vita in difesa della libertà religiosa : Roma. E' morto ieri negli Stati Uniti il cardinale Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio consiglio per il Dialogo interreligioso. Aveva 75 ed era malato da tempo di Parkinson. Proprio per curare la malattia si era recato nel Connecticut. Ne ha dato notizia Vatican News. L'ultimo appuntamento