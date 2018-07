Janeczek | Gerda mi ha infuso sua energia

Janeczek vince lo Strega : "'Racconto la vita di Gerda" : "Dalla mia protagonista ho imparato a vivere nel presente, ogni cosa che accadrà non potrà che trovarmi felice". Sono queste le prime parole di Helena Janeczek, vincitrice del premio Strega 2018 con 196 preferenze su 554 espresse per il suo libro "La ragazza con la Leica"."L'emozione è grandissima, non sono mai stata al Ninfeo come ospite del premio ed entrarci la prima volta per poi uscirne da vincitrice è sconvolgente", ha detto l'autrice che ...