Italia | S&P taglia le stime La crescita del Pil scende all' 1 3%

S&P taglia le stime sulla crescita Italiana all'1 - 3% - da 1 - 5% - : L'agenzia di rating americano Standard&Poor's ha tagliato le stime di crescita dell'Italia dall'1,5 all'1,3% nel 2018 e confermato all'1,2% quelle per il 2019. Per l'agenzia di rating «la politica interna è principale rischio per l'outlook economico» del Paese, e il risultato delle ultime elezioni «suggerisce che è improbabile che riforme strutturali siano messe in atto per i prossimi ...

"Il rischio principale è l'incertezza del governo". S&P taglia le stime del Pil dell'Italia : L'agenzia di rating Standard & Poor's taglia la stima del Pil italiano all'1,3% per quest'anno (dall'1,5% precedente) e mantiene l'1,2% per il 2019. Lo si legge in un report dell'agenzia, secondo cui "l'incertezza sulle politiche e il commercio porterà probabilmente a una crescita più lenta degli investimenti".Secondo S&P "la politica interna è il principale rischio", pesa in particolare "l'incertezza sulla ...

S&P : 'per ora rating banche Italiane non a rischio - ma serve ripresa economia sostenibile' : Per ora i rating delle banche italiane non sono a rischio, anche se il settore ha bisogno di stabilità economica. E' quanto ha scritto l'agenzia S&P in una nota.

S&P conferma il rating dell'Italia a BBB. Outlook stabile : Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia a BBB, con Outlook stabile. L'agenzia statunitense prevede che nel 2018 il PIL italiano crescerà dell'1,5%, come anticipato dal Documento di economia

