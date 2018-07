Italia | dopo Trento anche da Bolzano ok a abbattimento lupi e orsi

Pedopornografia - 55 arresti e 596 denunce nel 2017 in Italia - : Sono questi gli ultimi dati forniti dalla Polizia di Stato sui reati legati a detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Telefono Azzurro conferma 1.250 segnalazioni di contenuti illegali

Melanoma : in Italia 147mila persone vivono dopo la diagnosi : In otto anni (2010 – 2017) nel nostro Paese sono aumentati del 43% i pazienti che vivono dopo la diagnosi di Melanoma (oggi sono 147mila). Per le persone colpite da questo tumore della pelle in fase avanzata oggi è possibile parlare di cronicizzazione della malattia in circa il 50% dei casi, grazie all’immunoterapia e alle terapie mirate. Un risultato impensabile solo dieci anni fa, prima dell’arrivo di armi efficaci, quando la sopravvivenza ...

Vento d’estate in Italiana di J-Ax e Fedez al Summer Festival - di nuovo insieme dopo San Siro (video) : J-Ax e Fedez al Summer Festival ci regalano una delle ultime esibizioni del progetto congiunto che hanno concluso allo Stadio San Siro il 1° giugno scorso. Annunciato lo stop del progetto a due voci, i due artisti sono ora pronti a tornare alle loro carriere da solisti con i rispettivi dischi in uscita prossimamente e un tour - per Ax - già composto da 5 date al Fabrique di Milano per i suoi primi 50 anni di carriera. Il successo ...

Cosa dice a noi Italiani lo spogliatoio del Giappone dopo l'eliminazione ai Mondiali : La foto che ritrae lo spogliatoio del Giappone al termine della sfida persa agli ottavi di finale contro il Belgio, lascia sbalorditi. Tutti ormai sappiamo che a lasciarlo così sono stati gli stessi ...

Il Terzo Segreto di Satira - Loizzi dopo il post sull’ex boss di Trani : “La foto con Salvini? Simbolo di un politico che tira fuori il peggio dell’Italia” : “Non bisogna permettergli che faccia più del male a nessuno. Mandiamolo a casa”. Il lungo post, pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook, è firmato Massimiliano Loizzi e ha come bersaglio Matteo Salvini. Che l’attore pugliese, volto storico de Il Terzo Segreto di Satira, non avesse particolare simpatia per l’attuale Ministro degli Interni era cosa nota. E non solo buttando un occhio al suo ultimo monologo, Il matto3, dove partendo ...

Lavoro : Ocse - mercato Italiano insicuro - peggiore dopo Grecia Spagna Turchia : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Non sorprende che, dato l’ancora elevato tasso di disoccupazione e l’incidenza di contratti a termine, il livello d’insicurezza nel mercato del Lavoro”, cioè la probabilità di perdere il posto e restare senza reddito, “sia il quarto più alto tra i paesi Ocse, dopo Grecia, Spagna e Turchia”. E’ quanto emerge dall’Employment Outlook 2018 pubblicato oggi ...

Mondiali 2018 - il miracolo della Svezia continua : dopo Olanda - Italia e Germania gli scandinavi eliminano anche la Svizzera e volano ai Quarti di Finale [FOTO e TABELLONE] : 1/65 AFP/LaPresse ...

Golf; Molinari conquista il Pga tour - un Italiano dopo 70 anni : Penna era un napoletano cresciuto a New York, mentre Francesco Molinari è un ragazzo torinese che ha saputo farsi strada nel mondo del golf un passo dopo l'altro, un successo dopo l'altro. Quest'anno ...

Quanto è pieno il bicchiere dell'Italia dopo il vertice Ue secondo Minniti e Salvini : Sull'esito del Consiglio europeo è il giorno delle letture e delle interpretazioni. Viste le richieste fatte dall'Italia all'Ue sulla gestione dei migranti, il bicchiere dopo due giorni di cene e discussioni è mezzo pieno o mezzo vuoto? Mentre i giornali si dividono, due ministri dell'Interno, quello in carica e quello che lo è stato fino al 30 maggio, danno un voto molto diverso su quello che è ...

Dopo i 105 anni la vita umana è senza limiti - in Italia 4000 ultracentenari : Per la prima volta la scienza è riuscita a dare una risposta certa a una questione dibattuta da tempo, il limite biologico alla vita umana. La ricerca condotta nell'università Sapienza di Roma dimostra per la prima volta ...

Come è umana l'Ue. Dopo 13 ore di negoziato un accordo a 28 sui migranti. Conte : "L'Italia non è più sola" : Tredici ore di negoziato, fino a notte fonda. Ore di volti tirati e sorrisi, minacce di veto e pacche sulle spalle. A un certo punto nelle prime ore della sera un'asse italo-francese apre uno spiraglio, su cui si continua a lavorare a luglio. Poi l'annuncio affidato a Donald Tusk, di un accordo a 28 sul dossier migranti. A parole è cambiata qualche espressione lessicale nella bozza di conclusioni del vertice, nei fatti è tutto da ...

Demi Lovato : il suo ringraziamento dopo il concerto in Italia non potrebbe renderti più felice : "Gratzi" is the new grazie The post Demi Lovato: il suo ringraziamento dopo il concerto in Italia non potrebbe renderti più felice appeared first on News Mtv Italia.