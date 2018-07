Italia | allarme Istat | la crescita economica rallenterà nei prossimi mesi

Aereo perde il contatto radio - scatta l'allarme : decollati due caccia Italiani : Una coppia di caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, in servizio di allarme a protezione dello spazio Aereo nazionale, ha intercettato un velivolo A-320 della compagnia spagnola Iberia, sulla tratta Spalato-Madrid, che...

L’allarme dell’Inps : “Sale l’occupazione - ma l’Italia ha bisogno di immigrati per pagare le pensioni” : Secondo l'Istituto nazionale della previdenza sociale diretto da Tito Boeri, in Italia ci sono troppi pochi giovani al lavoro e troppi anziani in pensione e questa situazione mette in pericolo la stabilità dei conti dell'Inps perché i lavoratori attivi, e per la maggior parte precari, difficilmente riusciranno in futuro a far fronte al pagamento delle pensioni calcolate con sistema retributivo o misto e per questo motivo il Belpaese ha bisogno ...

Allarme infezioni ospedaliere in Italia : 7mila morti l’anno/ Il record negativo va alla Valle d'Aosta : allarme infezioni ospedaliere in Italia: 7mila morti all’anno, il doppio di quelli registrati per incidenti stradali. Annunciate soluzioni tecnologiche(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:01:00 GMT)

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per le prossime ore al Nord Italia : “possibili nubifragi - grandinate e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 della mattina di domani, 4 luglio, per l’Italia settentrionale, parti della Francia Nordorientale, la Svizzera e l’Austria occidentale principalmente a causa di eccessive precipitazioni, con grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento possibili. Sull’Europa troviamo due principali vortici ciclonici: uno a Nord-ovest della ...

Allerta Meteo - doppio allarme per l’Italia : violentissimi temporali al Nord - super caldo fino a +40°C al Sud [MAPPE] : 1/22 ...

NAPOLI - INCENDIO RIFIUTI A S. VItaliaNO : ALLARME DIOSSINA/Ultime notizie video - Bonavitacola : Ringrazio i Vvf" : NAPOLI, INCENDIO in deposito ecoballe: ministro Costa attiva carabinieri del Noe. Ultime notizie video: colonna di fumo alta fino a 30 metri. Circa 50 vigili del fuoco impegnati(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 23:54:00 GMT)

Migranti - allarme Oim "In Libia 10mila in condizioni estreme"/ Marina libica "Con Italia collaborazione forte" : Migranti, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 18:59:00 GMT)

Terribile rogo a San VItaliano - incendio di ecoballe. L'allarme : «Disastro ambientale» : SAN Vitaliano. Un vasto incendio per cause ancora da accertare si sta sviluppando a San Vitaliano, a fuoco i capannoni della società Ambiente srl del gruppo Bruscino. Fiamme altissime, un'enorme nube ...

Pensioni - l'allarme Bce : "L'Italia e la Spagna faranno passi indietro" : Non si può dire che l'Unione europea perda mai d'occhio la quadratura dei conti e, in particolare, i cosiddetti "paesi cicala" tipo l'Italia. L'avvento al potere di forze disomogenee, con venature populiste, non ha fatto che aggiungere timori a preoccupazioni già note e conclamate. L'incertezza del quadro politico determinatosi dopo le elezioni del 4 marzo ha fatto il resto, con "i differenziali dei titoli di Stato italiani aumentati ...

Allarme Istat : oltre 5 milioni di Italiani in povertà assoluta nel 2017 : La responsabilità " aggiunge il presidente Carlo Rienzi " 'è da attribuire alla classe politica, che non ha saputo adottare negli ultimi anni misure realmente in grado di combattere l' impoverimento ...

Confindustria - allarme crescita : "Italia rallenta più del previsto. Serviranno manovre correttive" : Economia. Confindustria avverte che l'economia italiana rallenta piu' del previsto, che e' plausibile che servano manovre correttive da 9 miliardi quest'anno e da 11 miliardi nel 2019, che non e' chiaro come sia possibile conciliare con l'...