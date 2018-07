Istat | in Italia fase di debolezza | economia in decelerazione

Italia : allarme Istat - la crescita economica rallenterà nei prossimi mesi : ...anticipatore evidenzia una nuova decelerazione - si legge nel suo consueto rapporto mensile sulla congiuntura - consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita dell'economia ". L'...

Istat : lavoro domestico appannaggio donne - Italia ultima in Ue : Roma, 6 lug., askanews, - I dati più recenti indicano che la quota di tempo giornaliero dedicato dalle donne al lavoro domestico e di cura non retribuiti è circa 2,6 volte quello degli uomini, era più ...

Salute - Istat : in Italia un bambino su 3 è in sovrappeso : Secondo l’Istat, in Italia un bambino su tre è in sovrappeso, ma la tendenza è in miglioramento: fra il 2010/11 e il 2015/16 scende dal 36,6 al 34,2% nella popolazione da 6 a 10 anni. I dati fanno parte del “Rapporto SDGs 2018” che propone un aggiornamento e un ampliamento dell’applicazione in Italia dell’Agenda 2030 adottata nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite composta da 17 obiettivi ...

Salute - Istat : l’Italia tra i Paesi con la più bassa mortalità infantile : L’Italia si colloca tra i Paesi con la più bassa mortalità infantile: la mortalità nelle prime fasi della vita continua la sua diminuzione nel medio periodo, con il Mezzogiorno che lentamente recupera lo svantaggio: lo rende noto l’Istat nel ‘Rapporto SDGs 2018‘ che propone un aggiornamento e un ampliamento dell’applicazione in Italia dell’Agenda 2030 adottata nel 2015 dall’Assemblea Generale delle ...

Istat : Italia sotto media Ue per diseguaglianze reddito : Roma, 6 lug., askanews, - Nel 2016 con il 19,1% del reddito disponibile per il 40% più povero della popolazione, indicatore utilizzato da Eurostat per confrontare i livelli di disuguaglianza tra i ...

LeBron James - prima la firma con i Lakers poi le vancanze… in Italia : il ‘Re’ avvIstato a Positano : Dopo essere sbarcato a Los Angeles per la firma del contratto che lo legherà ai Lakers per 4 anni, LeBron James ha scelto l’Italia per le sue vacanze estive Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità che ha sconvolto il mondo NBA: LeBron James non è più un giocatore dei Cleveland Cavaliers. Il numero 23 è sbarcato a Los Angeles per firmare un ricco quadriennale da quasi 40 milioni a stagione che lo metterà al centro della ...

Amazon alla guerra delle farmacie Bezos sfida l'italiano Pessina AcquIstata la catena online Pillpack : Prima il lancio di una linea propria di farmaci da banco (i cosiddetti Otc, over the counter, drugs) Basic Care, realizzata poi in concreto dalla casa farmaceutica specializzata in farmaci generici Perrigo. Decisione che aveva messo in allarme i big delle catene di farmacie americane quotate a Wall Street, come ad esempio Walgreens Boots Alliance Segui su affaritaliani.it

Allarme Istat : oltre 5 milioni di italiani in povertà assoluta nel 2017 : La responsabilità " aggiunge il presidente Carlo Rienzi " 'è da attribuire alla classe politica, che non ha saputo adottare negli ultimi anni misure realmente in grado di combattere l' impoverimento ...

‘Matteo Salvini - il ministro della paura’ - come il leader della Lega ha conquIstato gli italiani : Matteo Salvini vende la paura al mercato della politica. E’ una merce richiestissima e lui la offre a buon mercato. La paura dell’altro, la paura dello straniero, la paura del ladro, la paura di restare senza lavoro, la paura di impoverirci. La paura del futuro. Quando Marco Lillo, che dirige la collana di Paper First, la casa editrice del Fatto Quotidiano, mi propose il lavoro che oggi è il volume disponibile sia in libreria che in ...

Campionato Italiano Motorally - numerose vittorie conquIstate dai Talenti Azzurri FMI a Pecorara : A Pecorara vittorie di classe per Leonardo Tonelli , Under 23 e tra le 600cc, , Raul Budellini , AX-125, , Maikol Reboldi , A50-2T, e di Raffaella Fiamma Cabini nella Femminile Prosegue con successo ...

5 milioni di poveri : per l' Istat mai così tanti in Italia dal 2005 - in crescita soprattutto sud-giovani : 1 milione200 minori vivono in una condizione di povertà assoluta. Il dato si riferisce al 2017 ed è il più alto mai registrato dall'inizio delle rilevazioni, nel 2005. L'aumento della povertà colpisce ...

Oltre cinque milioni di italiani in povertà assoluta - dati Istat : Più di un milione di bambini vive in famiglie in condizioni di indigenza. In difficoltà gli immigrati 1,6 milioni di poveri su 4,9 milioni di persone censite, il 32% è straniero. Salvini: giusto dire ...

Italia - 5 milioni di persone in povertà assoluta/ Dati Istat "record da 2005" : 1 - 2 milioni di minori a rischio : Italia, Dati Istat: 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1,3 milioni di famiglie. Record dal 2005: a rischio anche 1,2 milioni da futuro incerto.

Italia - 5 milioni di persone in povertà assoluta/ Dati Istat “record da 2005” : 1 - 2 milioni di minori a rischio : Italia, Dati Istat: 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1,3 milioni di famiglie. Record dal 2005: a rischio anche 1,2 milioni dal futuro incerto. Di Maio, "priorità Governo"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 13:18:00 GMT)