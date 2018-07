: Grande è l'eccitazione per l'aumento dei poveri rilevato da #Istat. Infatti, non costa (e non vale) nulla attribuir… - marcocappato : Grande è l'eccitazione per l'aumento dei poveri rilevato da #Istat. Infatti, non costa (e non vale) nulla attribuir… - TelevideoRai101 : Istat: in aumento vendite al dettaglio - elettroradio : New post: 'ISTAT: A MAGGIO VENDITE AL DETTAGLIO IN AUMENTO' -

A maggio,ala +0,8% in valore e +0,9% in volume rispetto ad aprile.Lo comunica l'. Ledi alimentari registrano aumenti del 2% in valore e dell'1,8% in volume.Dinamica più contenuta per i non alimentari: +0,1% in valore e +0,2% in volume. Dal punto di vista tendenziale, leregistrano una crescita dello 0,4% in valore e una contrazione dello 0,2% in volume. Quelle degli alimentari segnano +2,3% in valore e +0,5% in volume Per i non alimentari, invece, cali del1,1% in valore e dello 0,8% in volume.(Di venerdì 6 luglio 2018)