Istat | a rischio povertà oltre 18 milioni di persone

Italia - 5 milioni di persone in povertà assoluta/ Dati Istat “record da 2005” : 1 - 2 milioni di minori a rischio : Italia, Dati Istat: 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1,3 milioni di famiglie. Record dal 2005: a rischio anche 1,2 milioni dal futuro incerto. Di Maio, "priorità Governo"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 13:18:00 GMT)

Istat: un italiano su 3 teme di vivere in una zona a rischio criminalità

INDUSTRIA E LAVORO/ I numeri dell'Istat e i lavoratori a rischio di Honeywell e Fca : L'Istat certifica la continuazione della ripresa occupazionale. Ma non mancano posti di LAVORO in bilico, come nel caso di Honeywell e degli stabilimenti italiani di Fca. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 07:00:00 GMT)LAVORO E POLITICA/ Le tre carte già pronte per il nuovo Governo, di G. PalmeriniPENSIONI E COTTARELLI/ Le fake news svelate dal Premier in pectore, di G. Cazzola

L’Istat : “Il Pil italiano crescerà del + 1 - 4 per cento”. Ma c’è il rischio ribasso per petrolio e commercio : Nel 2018 il prodotto interno lordo dell’Italia è previsto crescere dell’1,4% in termini reali. Lo indica L’Istat che ha pubblicato oggi Le prospettive per l’economia italiana nel 2018. L’istituto nazionale di statistica precisa che «l’attuale scenario di previsione è caratterizzato da alcuni rischi al ribasso rappresentati da una più moderata evolu...